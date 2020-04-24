Медики советуют не пренебрегать прививками

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С 24 по 30 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирная неделя иммунизации. На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений человечество может столкнуться с новыми вспышками кори, полиомиелита и других опасных инфекционных заболеваний, считает Всемирная организация здравоохранения. В заявлении ВОЗ говорится, что приостановка вакцинации даже на короткое время может способствовать вспышкам этих болезней, что особенно опасно сейчас, когда системы здравоохранения и так перегружены.

Напоминаем, что в Литве проводится плановая вакцинация детей и медики настоятельно советуют не пренебрегать прививками.