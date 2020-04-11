Медработники будут проверяться на коронавирус раз в 7 дней

Минздрав Литвы принял решение, что медработники должны проверяться на наличие коронавирусной инфекции раз в семь дней.

Первыми будут проверяться те, кто присматривает за больными, те кто работает в реанимации и отделениях интенсивной терапии, а также работающие на скорой помощи.

Решено, что проверка медицинских работников, будет проверяться в приоритетном порядке. Это значит, что другие пробники, смогут проверяться, лишь после проверки приоритетной группы.

Столичные власти решили проверять на наличие COVID-19 всех медиков Вильнюса При этом отмечается, что в Вильнюсе проверяют не только медиков, но и весь персонал, сталкивающийся с риском.