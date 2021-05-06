Меган Маркл написала первую детскую книжку

Книга Меган посвящена связи, которая возникает между отцом и сыном. Иллюстрации нарисовал художник Кристиан Робинсон. Выход книжки для детей запланирован на 8 июня.

««Скамейка» началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало настоящей историей. Я надеюсь, что «Скамейка» найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, так же, как и в моей»‎, – пояснила Меган Маркл.