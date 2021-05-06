Новости Паутина

Меган Маркл написала первую детскую книжку

Автор Эвелина Никанорова 26
Меган Маркл написала первую детскую книжку

Меган Маркл написала первую детскую книгу, которую назвала «‎Скамейка»‎. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу издательства Random House. 

Книга Меган посвящена связи, которая возникает между отцом и сыном. Иллюстрации нарисовал художник Кристиан Робинсон. Выход книжки для детей запланирован на 8 июня.

««Скамейка» началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало настоящей историей. Я надеюсь, что «Скамейка» найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, так же, как и в моей»‎, – пояснила Меган Маркл.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

Автор Эвелина Никанорова
Продолжаются работы по укреплению столичной горы Гедиминаса

Продолжаются работы по укреплению столичной горы Гедиминаса

Автор RUSRADIO LT
Начинается перепись населения

Начинается перепись населения

Автор RUSRADIO LT
Выпускники только 17 школ Литвы успешно сдали экзамен по математике

Выпускники только 17 школ Литвы успешно сдали экзамен по математике

Автор RUSRADIO LT
Сегодня отмечается День возвращения аиста, или Gandrinės

Сегодня отмечается День возвращения аиста, или Gandrinės

Автор RUSRADIO LT
В Клайпеде появится крытый спортивный манеж

В Клайпеде появится крытый спортивный манеж

Автор RUSRADIO LT
Не забывать о сдаче использованных аккумуляторов

Не забывать о сдаче использованных аккумуляторов

Автор RUSRADIO LT
Spotify

Spotify поднимает качество звучания

Автор Эвелина Никанорова
В Германии на время пасхальных праздников вводятся строгие ограничения

Власти Берлина отказались от нового этапа смягчения карантина

Автор RUSRADIO LT