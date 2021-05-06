Меган Маркл написала первую детскую книжку

Меган Маркл написала первую детскую книгу, которую назвала «Скамейка». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу издательства Random House.
Книга Меган посвящена связи, которая возникает между отцом и сыном. Иллюстрации нарисовал художник Кристиан Робинсон. Выход книжки для детей запланирован на 8 июня.
««Скамейка» началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало настоящей историей. Я надеюсь, что «Скамейка» найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, так же, как и в моей», – пояснила Меган Маркл.
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