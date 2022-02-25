Звёзды

Меладзе, Галкин, Ургант и другие известные артисты высказались против войны

Автор Эвелина Никанорова

Звезды музыки и кино высказались в соцсетях против военных действий на Украине, начавшихся 24 февраля 2022 года.

Валерий Меладзе призвал остановить эскалацию конфликта любыми путями.

– Сегодня произошло то, что не могло произойти никогда, – со слезами на глазах заявил он в видеообращении. – История когда-нибудь рассудит, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык и все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить.

Максим Галкин выразил тревогу за близких, которые могут пострадать в результате военного конфликта.

– С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! – написал он. – Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!

В аналогичном ключе высказалась и Светлана Лобода:

– Мое сердце разрывается. С 5 утра на связи с родными и близкими мне людьми. Ну как же это возможно! Господи, остановите всё это. Я просто плачу.

Иван Ургант написал в инстаграме следующее:

– Страх и боль. Нет войне!

Актриса Катерина Шпица вспомнила о своих дедушке и бабушке родом с Украины:

– Сегодня первый день в моей жизни, когда в голове мелькнула мысль, что, может, и хорошо, что бабушка до него не дожила, – написала актриса. – Я проснулась в 7:30, включила телефон около 8, и вот все читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась. Половина моей семьи в Киеве и Запорожье. ОЧЕВИДЦЫ (!), украинцы, расскажите, что происходит в ваших городах в действительности (!!!), если можете уделить этому время, пожалуйста. P.S.. Я больше не буду объяснять, почему я спрашиваю именно украинцев. Уже устала. Кто хочет склоку, тот все равно устроит, что безмерно жаль…

Невероятно эмоциональный пост оставила певица Мария Зайцева:

– Я хочу кричать! Я против войны. Невозможно поверить в то, что сейчас происходит. Внуки и правнуки наших общих дедушек и бабушек, воевавших против нацизма, вынуждены сейчас биться друг с другом?! Могли ли они себе такое представить? Нет! Могу ли я? Тоже нет. Я считаю, что каждый, кто сейчас против войны, должен, – нет обязан. Об этом громко сказать! Я знаю, что у нас большое количество поклонников творчества в Украине! Я хочу, чтобы вы знали! Я с вами всем сердцем. 

Актриса Ксения Раппопорт написала, что не знает, как сообщить о событии младшей дочери:

– Сейчас проснется моя младшая дочь. И перед тем, как отвести ее в школу, мне нужно будет сказать ей, что наша страна развязала войну. Мне придется отвечать на ее простые прямые вопросы: зачем будут гибнуть люди? Кто это решает? Как это остановить? И я не знаю, что ей отвечать. Вернее, знаю, но мне стыдно. Как объяснить плачущему ребенку, что мы, взрослые умные люди, уже окончившие ту самую школу, в которую он сейчас зачем-то пойдет, прочитавшие кучу прекрасных книг, выучившие по несколько иностранных языков, имеющие друзей и близких в разных странах по всему миру, пытающиеся как-то друг другу даже помогать, — мы не способны договориться друг с другом! Но зато готовы убивать. Мне очень стыдно и очень страшно. Я против войны. Я не хочу войны. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас. Я не хочу будить свою дочь.

Певица Жасмин выложила у себя в инстаграме скрещенные руки, выкрашенные в цвета флагов России и Украины на фоне голубя мира, и написала:

– Как страшно…

Настя Ивлеева и Варвара Шмыкова ограничились лаконичным «нет войне». По поводу военных действий на Украине высказалась и американская певица Карди Би:

– Желаю, чтобы эти мировые лидеры перестали спотыкаться о власть и действительно задумались о том, кто действительно страдает (граждане), кроме того, что весь мир находится в кризисе.

Во второй половине дня появился комментарий Бориса Гребенщикова:

– Происходящее — подлинное безумие. Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они — позор России.

Источник: InterMedia

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