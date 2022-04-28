Мелазма – болезнь или нет? Как избежать пигментных пятен на лице?

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – мелазма и пигментные пятна. Прежде всего, что это – мелазма? Из-за чего у людей появляются пигментные пятна? Как с ними справиться, и можно ли вообще избежать появления мелазмы? На все эти вопросы отвечает врач-дерматолог Юргина Уселене.

– Мелазма провоцируется генетической предрасположенностью. Очень большое значение носят также солнечные лучи, безмерное загорание, увлечение соляриями. Они абсолютно точно провоцируют развитие мелазмы. Кроме того, что нужно было бы беречься от солнца, важно также обратить внимание на гормональные нарушения, беременность, роды и период кормления, использование контрацептивов и гормональных спиралей. Они тоже могут спровоцировать мелазму. А еще провоцирующими факторами могут стать болезни щитовидки и даже некоторые лекарства, увеличивающие фоточувствительность кожи. А также косметические средства и парфюмерия.

Мелазма – это эстетический недостаток. Каких-либо проблем или серьезных болезней она не вызывает. Но, с другой стороны, эта эстетическая проблема очень огорчает и утомляет человека.

Как справиться с мелазмой?

Наверное, самое простой способ справиться с мелазмой – это постараться ее избежать. Оберегать лицо от солнца, даже если у вас нет пигментных пятен. Надо привыкнуть использовать защитные кремы от солнца с SPF30 или SPF50. От весны до ранней осени – каждое утро. Особенно женщинам. Если мы бываем на улице, в саду, на пляже, хорошо было бы не забывать наносить такую защиту каждые 2 часа. И надо запомнить, что большая величина SPF не означает, что на солнце можно находиться более длительное время. Не надо также забывать о дополнительных средствах защиты. Это, прежде всего, головные уборы – например, шляпка или кепка с козырьком, а также защитные очки от солнца. То же самое важно помнить и зимой, когда много снега и мы выбираемся на прогулки, катаемся на лыжах. Желательно не забывать наносить на лицо средства для защиты от солнца.

Летом стоит обратить внимание на используемую косметику. Например, не использовать косметику с кислотами или ретинолом, если находитесь продолжительное время на улице и не можете избежать солнечных лучей.

Лечение

Для лечения чаще всего используются комбинированные средства с гидрохиноном, третиноином, препарат с небольшой дозой кортикостероидов. И такое лечение требует много времени, готовности пациента выполнять все назначения врача. Кроме того для лечения мелазмы может использоваться азелаиновая кислота. Ретинол и другие вещества, которые являются косметическими препаратами, используемыми для выведения пигментных пятен. Можно также проводить процедуры, уничтожающие пигментные пятна. Это могут быть пилинги – кислотные или ретиноловые. Такие процедуры проводятся в темное время года, с осени до ранней весны. Потому что рекомендуется во время проведения этих процедур строго воздерживаться от попадания солнечных лучей. Если же хочется удалять эти пятна весной или летом, надо было бы выбирать инъекции со специальными осветляющими пептидами. Они осветляют пятна и замедляют синтез меланина. В итоге эти пятна в будущем появляются не так быстро.

Иногда люди надеются, что мелазму получится удалить лазером. Но такое решение – неверное. Дело в том, что удаление пятен лазером позже может вызвать их появление снова, и еще более ярких, и еще труднее выводимых. Ну и, конечно же, вся работа, проведенная зимой, – с лекарствами и процедурами, – пойдет насмарку, если не применять средства защиты от солнца летом.

Итак, мелазма – это нарушение пигментации кожи. Как уже говорила наша собеседница, мелазма не является болезнью и никакой опасности для организма не представляет. Это доброкачественная пигментация кожи. При мелазме происходит повышенное отложение в клетках кожи меланина.

Само же понятие «меланин», как поясняют словари, происходит от древнегреческого слова melas – и означает «темный, черный». То есть, меланин – это пигмент темно-коричневого или черного цвета. Он содержится в коже, волосах, а также в радужной оболочке глаза и даже в некоторых отделах мозга. А повышенное содержание меланина наблюдается в невусах, родинках.

Чаще всего – если, конечно, для этого нет генетической предрасположенности, – пигментные пятна появляются после отпуска, долгого пребывания на солнце или в солярии, после активного загорания. Самое частое место появления таких темных пятнышек – это лицо. Мелазма часто встречается на щеках, на лбу или верхней губе.

Этому «эстетическому недугу» чаще бывают подвержены женщины в возрасте от 20 до 50 лет.

Мелазма – частый спутник беременных женщин. Она встречается примерно у каждой десятой из них и даже чаще. В таком случае после родов мелазма может исчезнуть так же внезапно, как и появилась. В случае гормональных изменений надо будет посоветоваться с врачом, как справляться с мелазмой.

А вот для того чтобы не вернуться с пигментными пятнышками из отпуска, надо соблюдать те известные правила, о которых говорила специалист в нашем эфире. Не переусердствовать с загоранием, носить одежду, которая защищает от солнца открытые места (лицо, грудь, плечи, руки), наносить на кожу солнцезащитный крем.