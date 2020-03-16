Меняется порядок проезда в общественном транспорте (новые правила)

С 16 марта во всей Литве вводят карантин, поэтому в столичном общественном транспорте вступают в силу новые правила. Контролеры и волонтеры будут ограничивать количество пассажиров и будут следить, чтобы люди соблюдали дистанцию – во время карантина в общественном транспорте можно ехать только сидя, поэтому пассажиров просят не заходить в автобус или троллейбус, если там все места уже заняты. Автобусы и троллейбусы будут дезинфицировать чаще, это будут делать мобильные бригады. Место работы водителя уже отделены лентами, через переднюю дверь нельзя ни входить, ни выходить.

На общественном транспорте призывают ездить только в магазины за продуктами, в аптеки, в поликлиники (только если помощь необходима), на работу, если нет возможности работать из дома.

В общественный транспорт можно заходить только по одному и только через среднюю и задние двери. Перед тем, как войти в троллейбус или автобус просят воспользоваться дезинфектором — его предложит специалист на остановке. В автобусе или троллейбусе займите сидячее место и следуйте другим рекомендациям.

Этот порядок утром (с 6:30 до 8:30 ч.) и вечером (с 16:00 ди 18:00 ч.) на 20 остановках будут регулировать контролеры и волонтеры. В автобусы и троллейбусы будут пускать столько людей, сколько в них есть сидячих мест. Поэтому рекомендуют планировать поездки с запасом времени.

К пассажиров общественного транспорта просьба отнестись с пониманием и не забыват0 об ответственности!

В общественном транспорте не продают одноразовые билеты. Из можно приобрести с помощью приложений m.Ticket, Trafi, пополнить «Карту вильнюсца» в установленных местах.

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