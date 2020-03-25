Меняется расписание автобусов и троллейбусов

Представители компании “Вильнюсский общественный транспорт” сообщили, что в связи с карантином и снизившимся пассажиропотоком с сегодняшнего дня меняется расписание большинства автобусов и троллейбусов.

Поменяется оно только в дневное и вечернее время. В часы пик автобусы и троллейбусы будут ходить по прежнему графику, чтобы пассажиры могли занять исключительно сидячие места и соблюдать дистанцию.

По словам руководителя компании “Вильнюсский общественный транспорт” Модесты Гусаровиене, общественный транспорт в столице будет курсировать и дальше. Между тем компания предпринимает все возможные шаги для того, чтобы максимально обезопасить и водителей и пассажиров. Но в связи с карантином, пассажиропоток в общественном транспорте в утренние и вечерние часы пик упал примерно на 44%, а значит, и надобности в большом количестве автобусов и троллейбусов нет.

С сегодняшнего дня скорые автобусы 1G, 3G, 4G, 5G и 6G, обычные автобусы, курсирующие по 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 30, 32, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 73 и 87 маршрутам, и троллейбусы, курсирующие по 2, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19 и 20 маршрутам будут ездить по новому расписанию.

В частности, изменится их расписание по рабочим дням с 09:30 до 15:00 и с 20:00 до 22:00. Также с сегодняшнего дня автобусы 33 маршрута не будут заезжать в Кальненай.

С субботы, 28 марта, изменится расписание скорых автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5G и 6G, обычных автобусов, курсирующих по 7, 10, 18, 19, 30, 31, 33, 34, 40, 43, 46, 53 и 73 маршрутам, а также троллейбусов, курсирующих по 1, 2, 3, 4, 6, 7 , 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19 и 20 маршрутам.

По рабочим дням общественный транспорт курсирует до 22:00. Исключение составляют 4, 6, 12, 15 и 18 троллейбусы и 24 и 25 автобусы.

По выходным весь общественный транспорт курсирует до 22:00. Планируется, что такое расписание будет действительным только до тех пор, пока на территории Литвы действует карантин. Всю более подробную информацию можно найти на странице stops.lt, в моб. приложениях m.Ticket и Trafi, а также позвонив в рабочее время по телефону 8-5 210 7050.