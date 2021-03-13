Новости Самоуправления Социальная информация

Меньше всех за отопление платят каунасцы, больше всех – клайпедчане

Автор RUSRADIO LT 26

Центральное отопление в марте стоит менее 4,5 центов за кВт.ч без НДС. За год тепло подешевело почти на 2,5%, но за месяц подорожало почти на 3%.

Совет по регулированию энергетики отмечает, что в данное время стоимость тепла остается одной из самых низких с 2012 года. По сравнению с тем мартом она упала более чем на 40%.

Среди крупных городов в марте за отопление меньше всего платят жители Каунаса, больше всего – клайпедчане. На уровне всей страны самое дешевое тепло в Утене, самое дорогое – в Биржай.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Декларировать доходы можно будет уже с 3 марта

Самозанятые работники могут обращаться за помощью

Автор RUSRADIO LT
Ани Лорак представила долгожданный сингл «Наполовину»

Ани Лорак представила долгожданный сингл «Наполовину»

Автор RUSRADIO LT
Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+

Автор Эвелина Никанорова
Минздрав: после начала массовой вакцинации люди должны будут регистрироваться на прививку самостоятельно

Минздрав: после начала массовой вакцинации люди должны будут регистрироваться на прививку самостоятельно

Автор RUSRADIO LT
Департамент статистики будет предоставлять подробную информацию по коронавирусу

Департамент статистики будет предоставлять подробную информацию по коронавирусу

Автор RUSRADIO LT

Топ-3 фильмов для «Пятницы 13-ого»

Автор RUSRADIO LT
Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал

Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал

Автор Эвелина Никанорова
Всемирный день азбуки Брайля

Всемирный день азбуки Брайля

Автор Эвелина Никанорова
Фогель выпускает сингл «Привычка»

Фогель выпускает сингл «Привычка»

Автор RUSRADIO LT