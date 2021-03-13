Меньше всех за отопление платят каунасцы, больше всех – клайпедчане

Центральное отопление в марте стоит менее 4,5 центов за кВт.ч без НДС. За год тепло подешевело почти на 2,5%, но за месяц подорожало почти на 3%.

Совет по регулированию энергетики отмечает, что в данное время стоимость тепла остается одной из самых низких с 2012 года. По сравнению с тем мартом она упала более чем на 40%.

Среди крупных городов в марте за отопление меньше всего платят жители Каунаса, больше всего – клайпедчане. На уровне всей страны самое дешевое тепло в Утене, самое дорогое – в Биржай.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.