Listen to «Мероприятие для всей семьи: от “Щенячьего патруля” до шоу экстремалов» on Spreaker.

Мы уже рассказывали в эфире о мероприятиях, которые проходят или будут проходить в эти дни, однако отдельное внимание хочется уделить мероприятию, подготовленному Дирекцией автомобильных дорог Литвы. И потому, что оно предназначено для детей и взрослых, и потому, что оно несет большую потенциальную пользу.

В честь Дня путешественников и водителей 27 сентября, в воскресенье, на столичной Кафедральной площади будет проходить акция Saugau save ir tave, “Оберегаю себя и тебя”. С полудня до четырех часов дня будут проводиться занятия и обучающие игры, которые помогут больше узнать о безопасности на дорогах, а также повторить — или узнать — многие важные правила поведения. Организаторы хотят напомнить о том, что каждый из нас в равной степени несет ответственность за безопасность на дорогах и улицах. И если мы будем об этом помнить, то задача — до 2030 года в два раза снизить число несчастных случаев на дорогах — будет вполне выполнима.

А чтобы дети приучались к правилам с малых лет, для них в мероприятии организованы и свои зоны. Например, будет оборудована трасса для электромобилей, где будут находиться персонажи мультфильма “Щенячий патруль” и полицейские. Они и познакомят детей с дорожными знаками и правилами безопасного поведения на дорогах. Будет для детей подготовлена и образовательная зона с отражателями, а старшие участники мероприятия смогут проверить свои теоретические знания о безопасном движении в интерактивной викторине. Можно будет испытать эффективность ремней безопасности и даже устройства, имитирующего, как опрокидывается автомобиль, испробовать “пьяные” очки в комплекте с имитацией опрокидывания автомобиля во время его вождения в виртуальной реальности. В такой ситуации, не причиняя вреда окружающим, можно будет оценить, как сложно и опасно управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и понять, насколько меняются при этом бдительность, скорость реакции и внимание.

К акции “Оберегаю себя и тебя” присоединятся и важные учреждения страны: представители полиции и пограничной службы, скорой помощи и вооруженных сил. Эти служащие познакомят посетителей со своим оборудованием и служебными автомобилями, а также с тем, как оказывается первая помощь.

Ну и, наконец, увидят зрители мероприятия и экстремальное шоу утенских мотоциклистов. Один из участников этой команды вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сделав наибольшее количество оборотов на одном колесе за минуту. Однако, при этом, утенские экстремалы отмечают, что скорость, гонки, маневрирование и адреналин хороши в спорте, и на специально отведенных площадках. Когда же это происходит на дорогах, это часто заканчивается печально. Пройдут в рамках акции “Оберегаю себя и тебя” и другие полезные мероприятия. Напомню, что проходить эта акция будет в воскресенье на Кафедральной площади столицы с 12 до 16 часов. Не пропустите.