Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Очень долгое время не происходило никаких мероприятий, по которым так истосковались люди. И вот, наконец… А впрочем, пусть наш гость сам обо всём и расскажет.

Listen to “Мероприятие «Танцевальная фиеста». Интервью с Яном Йодко” on Spreaker.

– Здравствуйте, Ян!

– Здравствуйте!

– Сто лет вас не видели…

– Ну не сто, а два года.

– Расскажите, пожалуйста, как вы поживали во время пандемии?

– Во время пандемии мы поживали весело. Например, я получил две прививки. Сейчас у меня паспорт.

– Сейчас вы готовы свернуть горы, я так понимаю, да?

– И в любую дверь могу входить.

– Отлично. Давайте расскажем как раз о том, как вы готовы свернуть горы. (Ян пришёл рассказать о каком-то уже, видимо, не секретном мероприятии.) Расскажите подробнее, пожалуйста.

– Никаких секретов. Дорогие радиослушатели RUSRADIO LT и любители нашей свадебной весёлой музыки! Приглашаю вас 22 августа, после обеда, в 15:00, на озеро Асвея. Это Вильнюсский район, Сужонисская сенюния. В фейсбуке всё есть – карта, маршрут. Мы будем открывать впервые на свежем воздухе такую танцевальную фиесту. Для вас свадебные группы, солисты будут играть танцевальную музыку, конечно, начиная от ретро 70-80-х…

– Заканчивая техно-хаус, что-нибудь такое, да?

– Обязательно! В конце будет диджей с огромным светом, лазером…

– Живые музыканты будут?

– Живые тоже будут, все будут петь вживую – это 100%. Немножко другой формат, это не слёт. 15-й юбилейный слёт музыкантов Вильнюсского края мы отменили в связи с действительно сложными условиями пандемии, со всеми требованиями нашего правительства. Мы решили перенести на следующий год.

– Но уже вернётесь, я так понимаю, с фейерверками, как минимум?

– Ну это будет что-то уже громадное. Такое, что, наверное, запомнится ещё на 15 лет.

– Хорошо, давайте пока оставим мероприятие, которое будет через год. Вернёмся к этому.

– Здесь будет хороший звук, хорошие исполнители. Ну, я могу коротко сказать – например, для польского населения выступит Z-band, Збигнев Синкевич. В Вильнюсе его хорошо все знают. Будет петь польские песни, disco-polo весёлое танцевальное. Потом группа Summer Music Lt или, как их ещё называют у нас, в Вильнюсском крае, – «дружбанци». Это очень хорошие ребята, которые красиво поют на польском, английском, русском, литовском языках. Т.е. есть что послушать, есть под что потанцевать. Ну и, конечно, для любителей рок-н-ролла и кантри будет Александр Белкин, как всегда.

– Ого! Наш знаменитый Александр Белкин тоже там будет?!

– Да! И ещё одна знаменитость, конечно, с «Любимым Вильнюсом», а ещё более любимой «Белорусочкой» – это Илья Ваткин.

– Ой, слушайте! Да у вас там просто созвездие будет!

– Созвездие! Плюс ещё NeFormat, есть такая группа.

– Есть, да.

– Вот и эти девушки выступят. Ещё выступит танцевальная группа VENUS. Это прекрасная танцевальная группа, которая будет зажигать, помогать провести нам эту танцевальную фиесту, ну и научит, наверное, каким-то новым современным танцам, так что приезжайте!

– Слушайте, а как быть со всеми этими условиями проведения мероприятий? Что вообще в этом плане?

– Будет ограничено количество людей. Ограничиваем количество не посадочных, а танцевальных мест. Билетик будет стоить чисто символически – 5 евро. Детям бесплатно. Для детей, кстати, тоже будут разные развлечения – батутики…

– Т.е. можно приезжать всей семьёй абсолютно спокойно, и это будет прям полноценный отдых?

– 100%! Будут, конечно, шашлыки, кока-кола, квас. Я думаю, даже пиво.

– Слушайте! Ну быть обязательно!

– Нужно! Просто приехать в воскресенье и отдохнуть красиво.

– Ещё раз расскажите, пожалуйста, где можно найти всю подробную информацию о том, как проехать, где, куда?

– Это в фейсбук заходите на «Слёт музыкантов Вильнюсского края», есть такая страничка. И там полная информация об этом мероприятии. Кстати, будут ещё любимые солисты! Из Новой Вильни выступит Александр Фуников – солист, певец. Сергей Зарщиков под псевдонимом Зорин.

– Слушайте, так у вас там весь день – одна сплошная карусель, ярмарка и рок-н-ролл!

– Это вы хорошо сказали. Я думал вы скажете…

– Вакханалия?

– Гулянка.

– Нет, избежим этих слов, а то потом неправильно поймут. Нужно, чтобы все правильно поняли, что это будет действительно весёлое мероприятие, которое стоит посетить.

– Танцевальная фиеста. Кто с нами был, мы уже проводили такие, только под крышей. Это было в Польском доме год назад. Это было в Висагинасе. Висагинасу большой, огромный, привет! Как закончится пандемия, как только осенью или зимой будет возможность, – опять приедем в вашу «Бангу» и опять сделаем для вас праздник.

– Хорошо. Ян, большое спасибо, что пришли. Большое спасибо, что рассказали. Ну и ещё раз пригласите всех, кому это может быть интересно.

– Ещё раз, да, повторюсь, что 22 августа, в воскресенье, в 15:00, озеро Асвея, Вильнюсский район. За Неменчине едете на Пабраде и налево. Будет стоять указатель, мы его поставим, чтобы вы не заблудились. Ну и, естественно, хорошее тёплое озеро, прекрасный берег. Вместе отдохнем в воскресенье. Приезжайте!