Listen to «Мероприятия ближайших дней: ночь культуры и туристические путешествия по окраинам столицы» on Spreaker.

В этом выпуске — коротко о тех событиях и мероприятиях, которые уже проходят или пройдут в ближайшие дни.

Продолжается Неделя дизайна — это мероприятие проводится на различных площадках в трех крупнейших городах нашей страны, а также в Шяуляй, Тельшяй и Аникщяй. В расписании фестиваля — выставки, конференции, творческие мастерские профессиональных дизайнеров и дизайнерских коллективов. Всю подробную информацию можно найти на странице dizainosavaite.lt/

Завтра в столице начинается Вильнюсский международный фестиваль документального кино, который продлится до 4 октября. В Каунасе он будет проходить 2-4 октября, в Клайпеде — 9-11. Любители документального кино смогут смотреть фильмы и в интернете — в виртуальном зале кинотеатра skalvija.lt/virtuali-sale/, а также на страницах vdff.lt/ и sinemateka.lt/.

В пятницу и субботу, 25 — 26 сентября, откроется любимый многими фестиваль Kultūros naktis, «Ночь культуры». В его программе — более 90 культурных мероприятий — спектакли, концерты, выставки и различные художественные проекты, отвечающие, по словам организаторов, самым изысканным ожиданиям посетителей. Добираться на мероприятия фестиваля рекомендуется на городских автобусах и троллейбусах, ночью по случаю этого события будут курсировать и специальные маршруты. Однако организаторы напоминают, что несмотря на то, что фестиваль будет проходить в темное время суток, все действующие правила остаются в силе и очень важно заботиться о себе и окружающих — носить маски, держаться на безопасном расстоянии, дезинфицировать руки. Ну а если вы чувствуете симптомы простуды — все же лучше удержаться и оставаться дома.

Столичное самоуправление придумало новую идею — как в период пандемии всем нам не чувствовать себя в изоляции. Летом мы могли, не выезжая из столицы, путешествовать по разным странам. Теперь же всю неделю можем, как настоящие туристы, знакомиться с, казалось бы, уже знакомым нам Вильнюсом. Но только не с центром города, — а с его отдаленными уголками. Юстинишкес, Шешкине, Вилкпедес, Григишкес — всего около двух десятков районов, по которым до воскресенья профессиональные гиды будут проводить бесплатные экскурсии и рассказывать множество секретов и историй. Регистрироваться на эти увлекательные путешествия надо заранее на странице govilnius.lt/pradinis. Там же можно и познакомиться с полным списком городских туристических маршрутов. Остается только добавить, что эти мероприятия приурочены ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.