Listen to «Мероприятия ближайших выходных» on Spreaker.

Премьер-министр страны Саулюс Сквернялис на днях отметил, что с октября массовые мероприятия не отменяются, однако пандемия, к сожалению, не отступает, и наступающие выходные все равно не очень богаты на масштабные события. Однако жизнь в стране продолжается.

В Litexpo открылась ярмарка современного искусства ArtVilnius’20, которая продлится до воскресенья. Этот фестиваль познакомит своих посетителей с отечественными и зарубежными галереями, представит впечатляющую программу проектов и мероприятий. В ярмарке принимают участие 50 галерей и 200 художников из 10 стран мира. В программе — выставки, перформансы, дискуссии, конференции — ну и собственно сама ярмарка.

Столичный квартал Стиклю в субботу приглашает вспомнить романтическую историю любви литовских Ромео и Джульетты: Барборы Радвилайте и Великого князя Литовского и короля польского Жигимантаса Аугустаса — и провести время в квартале Стиклю — там, где в 16-м веке жила знаменитая пара. Любуйтесь инсталляциями, наслаждайтесь музыкой и вкусной едой.

В эти же выходные проходит Международный фестиваль культурного наследия и технологий Heritas — он начался уже сегодня и продлится до воскресенья включительно. Этот фестиваль объединяет всех, кому небезразлично культурное наследие нашей страны — специалистов, представителей частных и государственных компаний, рядовых граждан. Открытые бесплатные мероприятия проходят в костеле Св. Котрины и Вильнюсском университете.

К слову, в ансамбле и двориках Вильнюсского университета завтра утром пройдет и бесплатная экскурсия с рассказом об истории и загадках Вильнюсского университета. Можно будет узнать, какой была повседневная жизнь монахов и студентов, за какие проступки можно было попасть в одиночную камеру, и еще о многих интересных тайнах.

А тем, кто больше интересуется историей технических объектов, завтра можно заглянуть на Ратушную площадь в столице, побывать на закрытии сезона мотороллеров VESPA и увидеть более 30 различных красочных моделей — от самых старых до новейших.

Ну и мероприятие для опытных любителей роликовых коньков. В воскресенье с Кафедральной площади они смогут отправиться в серьезный 42-километровый марафон по западному Вильнюсу. Им понадобится умение уверенно останавливаться на высоких скоростях и преодолевать высокие склоны. Нескучных вам выходных!