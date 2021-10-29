Мероприятия и бесплатные музеи. Куда отправиться в выходные?

В длинные выходные многие будут вспоминать ушедших близких. За субботой и воскресеньем наступают День Всех Святых и День поминовения усопших. А в свободное время кто-то захочет выбраться в музей, на природу или даже на субботник. Куда отправиться?

* Завтра, 30 октября, мэрия Вильнюса приглашает горожан на субботник. На проспекте Конституциёс на месте, где был асфальт, посадят 80 деревьев и 800 кустов.

* В Каунасе на Вилиямпольском рынке красуется тыквенная ель, украшенная сотнями плодов самых невероятных форм и размеров. Ёлка будет стоять на Вилиямпольском рынке до Дня всех святых, а затем отправится в Литовский зоопарк.

* К Хэллоуину украсили и Аллею Лайсвес в Каунасе.

* Парк лабиринтов в Аникщяй превратился в Парк ужасов. На территории 8 га там создали условия, вызывающие острые ощущения. В статусе Парка ужасов Парк лабиринтов пробудет до 14 ноября. А вот 1 ноября он работать не будет.

* Специалисты приглашают в Хэллоуин отправиться в легендарный вильнюсский Парк сказок. Он находится между районами Каролинишкес и Лаздинай. Этот парк иногда называют младшим братом Холма ведьм в Юодкранте. По словам лесничего Вильнюсского городского парка, вечером и ночью в Парке сказок оживают десять светящихся легенд Вильнюса. Это и Железный волк, и разные исторические персонажи. В этом парке осуществлён проект, аналогов которому нет в Литве. К слову, посещать этот парк вполне можно не только в Хеллоуин, но и в другие праздничные или повседневные дни.

* Ботанический сад Клайпедского университета приготовил для гостей веселые сюрпризы. Это смешные или страшные тыквы, которые смогут стать героями фотографий.

* В воскресенье, 31 октября, в столичном Ужуписе ожидается тыквенное нашествие, в котором может принять участие каждый. Для этого надо подготовить тыкву и 31 октября приехать с ней к Инкубатору искусств. Зажечь свечку, установить её в тыкве – и пополнить «тыквенную выставку».

* В воскресенье, 31 октября, в Клайпеде состоится «Тыквенный фестиваль в Старом городе». Он пройдет на Театральной площади.

* 31 октября, в последнее воскресенье месяца, постоянные экспозиции национальных и республиканских музеев можно посещать бесплатно.