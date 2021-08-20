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Мероприятия, которые можно посетить в ближайшие выходные

Автор Анжелика Орлёнок 29
Мероприятия, которые можно посетить в ближайшие выходные

Спортивные мероприятия для всей семьи, концерты, спектакли и даже звездопад. Мы собрали список мероприятий и мест, которые можно посетить в ближайшие выходные.

Прежде всего напомним, что с сегодняшнего дня во многие кинотеатры Литвы пускают только с «паспортом возможностей». Эта новость может порадовать любителей сочетания кино+попкорн. Потому что в кинотеатрах теперь снова можно будет покупать еду, а маски во время сеанса носят лишь рекомендательный характер. К слову, «паспорт возможностей» не требуют у детей и подростков до 16 лет. Однако им надо будет не забыть взять с собой документ, подтверждающий возраст.

А еще – в Вильнюсе на берегу Нериса, на площадке возле спортивной зоны, появился новый «Сад» – произведение современного искусства. Заглянуть в него можно будет, прогуливаясь по набережной.

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В столице продолжается фестиваль ROTUŠĖS KOLONADA. Сегодня в 19 часов у здания Ратуши выступит VERONIKA CHICHI QUARTET, руководитель Д. Головановас. Вести мероприятие будет актер Андрюс Бялобжескис. Вход свободный.

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Сегодня же в 21:00 в столичном Ужуписе, возле Ангела, состоится мероприятие «Вильнюс, город сказок» из цикла Walls Have Ears, «У стен есть уши». В программе мероприятия – видеопроекции и музыкальные композиции Виктора Диавары.

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Сегодня, 20-го, и завтра, 21 августа, Русский драматический театр Литвы посетит курортную Палангу со спектаклем «Дядя Ваня». Спектакль на русском языке будет показан в Мемориальной усадьбе Йонаса Шлюпаса (ул. Витауто, 23-A).

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В Каунасе продолжается фестиваль Vasara Kaune 2021. Концерты проходят в Каунасском ботаническом саду. Завтра, 21 августа, на сцену выйдет Андрюс Мамонтовас, который пригласит зрителей вместе отпраздновать день рождения и исполнит свои самые известные произведения. А в воскресенье, 22 августа, фестиваль закроет популярная Юсте Арлаускайте – Jazzu.

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В Аникщяй продолжается Фестиваль культуры Purpurinis vakaras. Он продлится до завтрашнего вечера. В программе фестиваля – музыка и поэзия, выступления популярных литовских исполнителей, актеров, других деятелей искусств. Полная программа фестиваля – по ссылке.

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А в Паланге, на Зимней площади, продолжается бесплатный фестиваль здоровья, спорта и искусства 1000 saulių, или «Тысяча солнц». Он начался уже сегодня и продлится до 22 августа. В фестивале принимают участие лекторы, тренеры и исполнители со всей Литвы. Они будут не только провожать уходящее лето и летние виды спорта, но и популяризировать физкультуру и спорт в стране в целом.

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В Ниде проходит Международный кинофестиваль Baltijos banga, «Балтийская волна». Программа фестиваля, кроме просмотров новейших фильмов литовских, латвийских и эстонских режиссеров, включает в себя также встречи и дискуссии с создателями и знатоками кино. Фестиваль продлится до понедельника, 23 августа.

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Завтра – в субботу,  21 августа, – в Национальной художественной галерее пройдут творческие мастерские. Всех желающих обучат фотографировать старинной фототехникой. При этом заплатить придется только за вход в галерею, а сами мастер-классы пройдут бесплатно. Это мероприятие приурочено ко Всемирному дню фотографии, который отмечается 19 августа. Такой праздник начали отмечать с 2009 года по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.

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В эту субботу, 21 августа, на столичной Кафедральной площади состоится мероприятие Būk atsakingas kelyje для всей семьи. Посвящено оно будет безопасному дорожному движению. Начало мероприятия в 12:00, закрытие – в 16:00. На него ожидаются все – от мала до велика. Подробнее – по ссылке.

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Кукольный театр Lėle объявляет об открытии нового сезона. 21, 22, 28 и 29 августа пройдут любимые многими спектакли Coliukė, «Дюймовочка», и Voro vestuvės, «Свадьба паука».

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В выходные, 21 и 22 августа, в столичном парке Вингис пройдет бесплатный спортивный фестиваль для всей семьи Healthy Fest. В программе – концерты, бесплатные тренировки, батуты, аниматоры и многое другое.

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В воскресенье, 22 августа, в столице пройдёт традиционный веломарафон IKI Velomaratonas. Центр Вильнюса будет закрыт для автомобилей, а в движение общественного транспорта будут внесены изменения. Участники стартуют с проспекта Гедиминаса, проедут по Врублевскё, Костюшкос до транспортного кольца, а затем вернутся назад через мост Короля Миндаугаса, по ул. Мицкявичус через Жверинский мост, затем проедут по ул. Гоштауто и вновь вернутся на проспект Гедиминаса. Таким образом 22 августа с 4.30 до 19.00 парковка и движение личного и общественного транспорта по всему маршруту веломарафона будут закрыты.

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Остается добавить, что в Паневежисе начал работать интерактивный путеводитель по достопримечательностям города. Прямо на автобусной станции города появился инновационный информационный терминал. С его помощью можно найти информацию об интересных культурных и исторических объектах города – от снимков и фактов до легенд. И получить на свой смартфон лучший маршрут к выбранным целям. Экран общается на нескольких языках и приспособлен даже для людей с проблемами зрения. Паневежис – пятый по величине город страны, и туристов он готов заинтересовать более чем полусотней интересных объектов.

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А Национальный парк Куршской косы приглашает полюбоваться августовским звездопадом и узнать много нового о звездах. Познавательные экскурсии по Млечному пути состоятся сегодня и завтра вечером. Место старта — дюна Прейлы (сегодня в 22.30 час.) и солнечные часы Парниджё (21 августа в 22.30 час.). Не забудьте прихватить с собой теплый плед и термос с чаем.

Нескучных вам выходных!

Мероприятия, которые можно посетить в ближайшие выходные

Августовский звездопад на побережье. Фото – https://www.facebook.com/events/808575909823620/

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