Listen to «Мероприятия, которые проходят сегодня и в ближайшие дни» on Spreaker.

Какие мероприятия ожидают нас в ближайшие дни. Прежде всего, сегодня в 19 часов духовой оркестр Министерства внутренних дел нашей страны во дворе храма Пресвятой девы Марии на ул. Савичаус, 15, представляет бесплатный концерт под названием Funky vakarėlis — в нем прозвучит, соответственно, музыка в стиле фанк.

Начался фестиваль современного уличного театра SPOT, который продлится до 12 июля. В дни фестиваля можно бесплатно увидеть шесть различных мероприятий. Среди них — скульптурные инсталляции, звуковые перформансы, спектакли и так далее. Программа мероприятий здесь.

Однако важно знать, что из-за того, что существуют ограничения на количество посетителей мероприятий, принять участие в представлениях смогут только зарегистрированные посетители. Так что заходите на страничку и регистрируйтесь — и смело отправляйтесь на мероприятия!

Сегодня же в 19 часов в Шальчининкском городском парке будут отмечать 610-ю годовщину Грюнвальдской битвы. В честь важной совместной победы армий литовцев и поляков над крестоносцами будут подняты исторические флаги обоих государств, грянут старинные пушки. Пожалуй, главным акцентом праздника станет инсценировка сражения, восстановленная историческими реконструкторами из Литвы и Польши. Кроме того, батальон Почетного караула покажет одежду, доспехи и экипировку литовского солдата XV века. Будет работать ярмарка ремесленников. Программа мероприятия — на странице Шальчининкайского самоуправления.

Те же, кто культурным событиям предпочитают более практичные, в выходные дни могут посетить международную блошиную ярмарку, в которой примут участие жители и нашей, и соседних стран. Ярмарка будет проходить в новом здании рынка, на нулевом этаже, под крышей — это делается для того, чтобы посетителям было удобно искать и рассматривать понравившиеся им товары. На ярмарке можно найти уникальные интерьерные детали, мебель, фарфоровую посуду, книги, скульптуры, картины, антикварную технику, ювелирные изделия и многое другое. Проходить она будет до 12 июля, с 8 до 15 часов. Добраться можно на бесплатных автобусах, расписание которых можно найти на страничке ГАРЮНАЙ.

Наконец, в Ниде проходит выставка о каменном веке, на которой можно увидеть ранее еще нигде не выставлявшиеся археологические находки. Например — церемониальный посох с головой лосихи возрастом 5 тысяч лет, а также предметы быта, инструменты, амулеты и украшения жителей взморья каменного века.