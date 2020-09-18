Listen to «Мероприятия, которые состоятся в ближайшие дни» on Spreaker.

Сегодняшний день принес огорчение по поводу нового скачка заболевших коронавирусом. В списке новых очагов — спортклуб, бар, несколько компаний, медицинских учреждений. Растет число заболевших и в школах. И если несколько дней назад цифры внушали осторожный оптимизм, то сегодняшние данные — 62 случая за прошедшие сутки — снова заставляют серьезнее отнестись к ношению масок, соблюдению дистанции и другим важным требованиям.

Между тем, жизнь продолжается, и в ближайшие дни нас ожидает множество важных событий.

Напомню, что в столице проходит Judumo savaitė, Неделя мобильности, движения. В рамках этой акции организаторы предлагают всем нам обратить внимание на альтернативные способы передвижения, и по возможности чаще пользоваться общественным транспортом, велосипедами и самокатами, а то и больше ходить пешком. В рамках Недели движения завтра столица приглашает на

мероприятие JUDU Vitaminas. На Белом мосту, рядом с новыми площадками, появится специальное развлекательно-образовательное пространство. Участники мероприятия смогут больше узнать об экологичном транспорте, поиграть в интерактивные игры, сделать живую фото-стену, весело и с пользой провести время.

Завтра же в столице откроется красочная TAUTŲ MUGĖ, Ярмарка народов. Жители и гости столицы смогут познакомиться с культурой, традициями и кулинарными секретами представителей разных национальностей нашей страны. Двенадцатый год подряд мероприятия ярмарки будут проходить на всем проспекте Гедиминаса, в Одмину сквере и на площади Лукишкес. Завтра вечером после официального открытия ярмарки, которое состоится в 16.00 на сцене проспекта Гедиминаса у площади В. Кудирка, гостей фестиваля ждут музыкальные представления, а в 18.00 — красочная акция «Танцует вся Литва».

А еще — совсем скоро, 19 сентября, наступает еврейский Новый год. Для многих людей, отмечающих этот праздник, наступающие дни — период для того, чтобы вспомнить обо всем, что случилось за год, прислушаться к голосу совести, признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них раскаяться.

Об этих и других важных событиях мы еще расскажем подробнее в наших эфирах. Вы узнаете, почему студенты отправятся в шествие с драконом, как отмечают свой праздник лесники, а также о впечатляющем действе — фестивале фейерверков Vilniaus fejerija. Оставайтесь с нами!