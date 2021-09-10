Мероприятия на любой вкус: ярмарки, марафоны, музыка и спектакли

Ярмарки, забеги для любителей активного образа жизни, музыка и спектакли. Ниже – некоторые мероприятия, которые будут проходить в нашей стране.

На столичном рынке Гарюнай стартовала Mamų mugė, «Ярмарка мам». Товары на ярмарки подержанные, но качественные и гораздо дешевле, чем в магазине. Mamų mugė будет проходить до 19 сентября.

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Открыта обновленная виртуальная библиотека ELVIS – самая большая в Литве платформа озвученных книг. В этой виртуальной библиотеке хранятся цифровые ресурсы для незрячих и слабовидящих людей. Виртуальная библиотека ELVIS находится на сайте elvis.zoomtv.lt.

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Шяуляй, Город Солнца, отмечает свой 785-й день рождения. В выходные здесь пройдут ярмарки, концерты, фестиваль танцев. Вечера шяуляйцы будут проводить с оперой. Праздничные мероприятия проводятся на городском бульваре, на площадях Prisikėlimo и Saulės Laikrodžio, в Парке песен и других местах.

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В субботу, 11 сентября, в Литве впервые пройдёт акция по уборке лесов. Называться она будет Miško kuopa. Организатор мероприятия, Государственное лесничество, приглашает присоединиться к акции всех жителей Литвы, которые неравнодушны к природе. Всю подробную информацию об акции можно найти на странице vivmu.lt.

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В субботу, 11 сентября, на Совиной горе в Каунасе пройдет арт-пикник. Гора превратится в импровизированную художественную мастерскую.

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В субботу, 11 сентября, в Национальной филармонии состоится открытие нового, 81-го концертного сезона.

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В субботу и воскресенье, 11 – 12 сентября, пройдут премьерные показы спектакля «Поминальная молитва» по творчеству Шолом-Алейхема в Русском драматическом театре Литвы.

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11 – 12 сентября в столице проводится энергетический уикенд «Механизмы». В рамках мероприятия компании Vilniaus vandenys, Vilniaus šilumos tinklai, Grinda, SoliTek, а также Музей энергетики и техники и Музей железной дороги откроют самые интересные объекты. Правда, места на все экскурсии были разобраны почти сразу после начала регистрации.

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В воскресенье, 12 сентября, в Клайпедском бассейне пройдет семейный турнир на кубок Данаса Рапшиса. Приглашают все семьи со всей страны

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В воскресенье, 12 сентября, проводится ежегодный фестиваль бега Rimi Vilnius Marathonas 2021.