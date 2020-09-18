Oт путешествий в прошлое до фейерверков

Listen to «Мероприятия, от путешествий в прошлое до фейерверков» on Spreaker.

В этом выпуске — о событиях, которые уже начались или начнутся в ближайшие выходные. Давно уже на какие-то даты не выпадало столько интересных и значимых мероприятий. И, вроде бы, Новый год завтра отмечают только евреи и их близкие, однако такое ощущение, что и для всех остальных эти дни по насыщенности здорово отличаются от других. Итак, иудеи всего мира готовятся к отмечанию важнейшего праздника – Рош ха-Шана, еврейского Нового года. По календарю этого народа наступает 5781 год, с чем мы и поздравляем тех наших коллег, друзей и знакомых, кто отмечает это событие.

В столице открывается ежегодная TAUTŲ MUGĖ, “Ярмарка народов”. Традиционно на этом фестивале представители разных национальных общин нашей страны представят свои традиции и ремесла, поделятся кулинарными секретами. Раскинется красочная ярмарка по всему проспекту Гедиминаса, а также на площади Одминю и Лукишкес.

С 15:00 на главном проспекте столицы, возле площади В. Кудирки состоится официальное открытие ярмарки, которое продолжат музыкальные представления. А затем, с 18 часов, акция “Танцует вся Литва” закружит в танце жителей всех городов и местечек нашей страны. К народным танцам присоединятся не только фольклорные коллективы, но и все желающие.

В рамках “Ярмарки народов” состоится и красочный музыкальный фестиваль — Gypsy Fest 2020. Мероприятие, которое проходит всего один раз в год, будет наполнено цыганской свободой, радостью, смехом и, конечно же, музыкой.

Любители еще более шумных и ярких мероприятий смогут посетить — завтра же, в 19:30, в парке Вингис — Международный фестиваль фейерверков VILNIAUS FEJERIJA 2020. В трех дисциплинах — самобытность, обязательная и свободная программа — будут соревноваться команды пиротехников из Латвии, Эстонии и Польши.

Богаты ближайшие дни и мероприятиями для тех, кто предпочитает проводить время более спокойно, да еще и склонен к ностальгии по прошлому. Для них в столичном районе Шешкине завтра начнет работать “Музей ностальгии”, который предоставит возможность по выходным в течение месяца отправляться в звуковое путешествие по этому району конца прошлого века.

А те, кто захо чет отправиться в еще более далекое прошлое, на сто лет назад, приглашаются на фестиваль Ne-miegantys rajonai в уютный парк столичного Литературного музея А. Пушкина. В программе — творческие мастерские, спектакли, концерты и викторины.

Ну и, наконец, студенты завтра отпразднуют День физика, и в честь этого пройдут с шествием от Ратушной площади с динозавром. Посетят студенток филфака и принесут извинения за некогда, согласно легенде, съеденную красавицу-филолога.

А еще завтра отметят свой праздник лесники, которые уже проводят множество интересных экскурсий для любителей лесов и их обитателей. Самые смелые приглашаются послушать рев оленей, который можно услышать всего несколько раз в году. На некоторые мероприятия еще можно успеть попасть.

Итак, нас ожидают очень насыщенные выходные. Хорошо бы, чтобы повезло с погодой и настроением!