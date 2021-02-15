Мероприятия в честь Дня восстановления государства

Сегодня президент Гитанас Науседа дистанционно поздравляет лауреатов Национальной премии в области культуры и искусства и Национальной премии Йонаса Басанавичюса.

Помимо этого, по причине пандемии и карантина было принято решение перенести большую часть мероприятий, посвященных 16 февраля, на телевизионный экран.

По телевидению, в том числе, покажут традиционную церемонию поднятия флагов трех стран Балтии на площади Симонаса Даукантаса возле Президентского дворца и празднование 16 февраля в Доме подписантов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.