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Мероприятия в честь Дня восстановления государства

Автор RUSRADIO LT 36

Сегодня президент Гитанас Науседа дистанционно поздравляет лауреатов Национальной премии в области культуры и искусства и Национальной премии Йонаса Басанавичюса. 

Помимо этого, по причине пандемии и карантина было принято решение перенести большую часть мероприятий, посвященных 16 февраля, на телевизионный экран.

По телевидению, в том числе, покажут традиционную церемонию поднятия флагов трех стран Балтии на площади Симонаса Даукантаса возле Президентского дворца и празднование 16 февраля в Доме подписантов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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