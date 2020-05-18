Мероприятия в память о Иосифе Бродском

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На этой неделе в Литве будет отмечен юбилей лауреата Нобелевской премии поэта Иосифа Бродского, любившего гостить в Вильнюсе.

В четверг, 21 мая, в Доме-музее семьи писателя Томаса Венцловы состоится заключительный рассказ профессора Венцловы из цикла «Беседы о личностях», — сообщает LRT.lt.

Лекция будет доступна в интернете — начало онлайн-трансляции в 19 часов. А в эти дни музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге на своем сайте в свободном доступе показывает фильм Анатолия Васильева «Иосиф Бродский».

Непосредственно 24 мая, в день 80-летия лауреата Нобелевской премии, стихи поэта будут читать известные актеры Светлана Крючкова, Юлия Рутберг, Анастасия Мельникова. Воспоминаниями и мыслями о Бродском и его творчестве поделятся музыканты, писатели, поэты. Видеозапись также будет доступна в интернете с 24 мая.