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Месси грозит штраф в 60 тыс. евро за ужин с командой у себя дома

Автор Эвелина Никанорова 21
Месси грозит штраф в 60 тыс. евро за ужин с командой у себя дома

Нападающий «‎Барселоны»‎ Лионель Месси может заплатить внушительный штраф в 60 тыс. евро после того, как пригласил команду вместе поужинать у себя дома.

Причина этого состоит в том, что в Каталонии в настоящий момент действует ограничение, согласно которому в одном помещении могут находиться не более шести человек, которые не живут вместе. Размер помещения при этом не имеет значения.

У Месси дома на ужине присутствовали, как минимум, 15 человек. Теперь, если действия лидера «‎Барселоны»‎ будут расценены как нарушение коронавирусных правил, ему придется заплатить внушительный штраф.

В самом клубе считают, что футболисты не нарушали никаких правил. Ведь спортсмены почти всегда находятся вместе. И на поле во время игры, и на тренировке, и в раздевалке.

Месси решил организовать общий ужин, чтобы поддержать командный дух перед важными играми.

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