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Мест в детсадах всё ещё ждут около 3 тысяч вильнюсцев

Автор Евгений Русаков 14
Мест в детсадах всё ещё ждут около 3 тысяч вильнюсцев

Около 3 тыс. столичных детей в этом году не попали в детсады. Часть этих детей всё ещё может попасть, если родители других детей откажутся подписывать договоры с детсадами.

По словам вице-мэра Эдиты Тамошюнайте, за два этапа в столичные детсады было принято 8 265 детей, 1071 семья отказалась подписывать договор – эти места были соответственно отданы другим детям, ожидающим в очереди. Как сказала вице-мэр, в настоящий момент самоуправление ждёт, когда родители подпишут договоры с детсадами. Есть ещё 614 свободных мест в различных микрорайонах столицы. При этом наибольший спрос в Пилайте и Перкункиемисе, где и планируется увеличение количества детсадов. Не получивших и ожидающих около 3 тыс., однако 1,5 тыс. этих детей посещают частные детсады, а у 530 детей ни один из родителей не задекларировал своё место жительства в столице.

Самая большая очередь – среди детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Здесь ожидающих около 2 тыс. Почти 400 из них посещают частные детсады, а у почти 250 детей ни один из родителей не задекларировал своё место жительства в Вильнюсе. Напомним, что это является одним из самых важных критериев при приёме в детсад.

В настоящий момент столичное самоуправление заканчивает работы над проектированием двух детсадов в Пилайте. Совсем скоро будет объявлен конкурс на поиск подрядчика. Согласно планам, новые детсады откроются уже в 2023 году. Также в планах аренда помещений для восьми детских групп, что позволит уже в 2022 году принять дополнительно 160 детей.

Увеличение количества детсадов планируется и в Перкункиемисе. Также новое учреждение на 250 детей, которое планируется открыть в начале следующего года, строится в микрорайоне Байорай.

Напомним, что в Вильнюсе родители могут подавать заявление о приёме сразу в несколько детсадов. Если нет мест в ближайшем, предлагают отдать детей в детские сады, что подальше. Помимо этого самоуправление ежемесячно выделяет по 100 евро тем родителям, которые отправляют своих детей в частные детсады.

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