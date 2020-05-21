Места посетителей в ресторанах и кафе Старого города заняли манекены
Май 21, 2020 16:38
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Десятки модно одетых манекенов заняли свободные, как того требуют условия карантина, места посетителей в ресторанах и кафе Старого города столицы.
Двери модным куклам-посетителям, созданным почти двумя десятками дизайнеров, открыли кафе, расположенные в квартале Стиклю.
Манекены погостят здесь пару недель.
А дизайнеры надеются, что акция поможет им обзавестись новыми клиентами.