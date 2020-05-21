Места посетителей в ресторанах и кафе Старого города заняли манекены

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Десятки модно одетых манекенов заняли свободные, как того требуют условия карантина, места посетителей в ресторанах и кафе Старого города столицы.

Двери модным куклам-посетителям, созданным почти двумя десятками дизайнеров, открыли кафе, расположенные в квартале Стиклю.

Манекены погостят здесь пару недель.

А дизайнеры надеются, что акция поможет им обзавестись новыми клиентами.