С приближением потепления метеорологи предупреждают о возможных паводках.

К ним следует готовиться жителям не только Русне, но и Каунасского района. Об этом рассказывает портал LRT.

Наблюдая за текущей ситуацией, специалисты прогнозируют, что наводнение может быть таким же масштабным, как в 2010 году. Однако для существенных последствий необходимо, чтобы положительная температура продержалась хотя бы неделю и прошел дождь. Поэтому пока опасаться не стоит.

И хотя уже в эти выходные синоптики обещают положительную температуру, все-таки прихода настоящей весны еще придется подождать.