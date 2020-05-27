Listen to «Метеорологи прогнозируют жаркое лето. Пока в их прогнозы поверить трудно» on Spreaker.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает, что в северном полушарии лето в этом году будет очень жарким. Об этом сказала представитель ВМО Клэр Нуллис.

По ее словам, города и общины уже сейчас должны думать, как защитить людей от жары. В этом году это будет непросто, поскольку сохраняется угроза коронавируса.

Кроме того, все больницы сконцентрировали внимание на лечении пациентов с COVID-19, поэтому может не хватить возможностей для помощи людям, получившим солнечный удар.

Справедливости ради стоит отметить, что май в этом году в Литве был одним из самых прохладных за всю историю многолетних наблюдений. Так что пока в аномально жаркое лето верится с трудом.