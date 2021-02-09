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Международный день безопасного Интернета

Автор Эвелина Никанорова 14
Безопасный интернет

Ежегодно во второй день второй недели второго месяца года во всех странах мира отмечается Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day).

Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии «‎Безопасный интернет». Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий. В особенности среди детей и молодежи во всем мире.

Цифровые технологии все активнее входят в нашу повседневную жизнь. Поэтому обеспечение безопасности в Интернете – одно из наиболее актуальных требований современности и прогресса. Безопасный и позитивный интернет это не только специальные защитные программы. Это, в первую очередь, обилие позитивного контента.

С 2005 года в Литве существует сайт draugiškasinternetas.lt, который не только информирует о интернет безопасности, но и собирает данные о нелегальной и опасной информации. 

Кроме того, с 2005 года главным координатором Дня безопасного Интернета в мире стала некоммерческая организация Insafe (European Safer Internet Network), которая состоит из национальных центров, созданных при участии Еврокомиссии. Членами Insafe являются все страны Европейского союза, а также Исландия, Норвегия и Россия.

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