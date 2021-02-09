Международный день безопасного Интернета

Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии «‎Безопасный интернет». Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий. В особенности среди детей и молодежи во всем мире.

Цифровые технологии все активнее входят в нашу повседневную жизнь. Поэтому обеспечение безопасности в Интернете – одно из наиболее актуальных требований современности и прогресса. Безопасный и позитивный интернет это не только специальные защитные программы. Это, в первую очередь, обилие позитивного контента.

С 2005 года в Литве существует сайт draugiškasinternetas.lt, который не только информирует о интернет безопасности, но и собирает данные о нелегальной и опасной информации.

Кроме того, с 2005 года главным координатором Дня безопасного Интернета в мире стала некоммерческая организация Insafe (European Safer Internet Network), которая состоит из национальных центров, созданных при участии Еврокомиссии. Членами Insafe являются все страны Европейского союза, а также Исландия, Норвегия и Россия.