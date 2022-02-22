Mia Boyka озвучила героиню «Я краснею»

– Сначала, когда я увидела Мириам, подумала, что мы вообще с ней не похожи: это такая девочка с брекетами, а я ни разу в жизни не носила брекеты, она странная: рядом с мальчиками смущается, а в кругу девочек вроде бы смелая, взрослая, и самая адекватная – не боится высказывать свое мнение, – говорит Boyka. – Но когда я погрузилась в этого персонажа, поняла, что мы реально с ней похожи – именно этой адекватностью.