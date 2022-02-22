Звёзды

Mia Boyka озвучила героиню «Я краснею»

Автор Эвелина Никанорова
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Певица и блогер Mia Boyka приняла участие в российском дубляже анимационного фильма Disney/Pixar «Я краснею». Ее голосом будет говорить подруга главной героини – Мириам.

– Сначала, когда я увидела Мириам, подумала, что мы вообще с ней не похожи: это такая девочка с брекетами, а я ни разу в жизни не носила брекеты, она странная: рядом с мальчиками смущается, а в кругу девочек вроде бы смелая, взрослая, и самая адекватная – не боится высказывать свое мнение, – говорит Boyka. – Но когда я погрузилась в этого персонажа, поняла, что мы реально с ней похожи – именно этой адекватностью.

Главная героиня мультфильма – 13-летняя Мэй Ли, чей наступающий «переходный возраст» сопровождается нетипичными симптомами: всякий раз, когда девочка слишком волнуется, она моментально превращается в гигантскую красную панду! От своих родителей она узнает, что это что-то вроде «проклятия их рода».

Источник: InterMedia

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