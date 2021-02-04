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Mia Boyka: свежее звучание трека «Последний герой» группы «Би-2»

Автор Эвелина Никанорова 18
Mia Boyka

Mia Boyka пошла на эксперимент, попробовав себя в рок-жанре. Певица  поучаствовала в коллаборации с группой «Би-2», чтобы придать их треку «Последний герой» свежее звучание.

Оригинальная песня заметно изменилась благодаря двум совершенно новым куплетам, отданным целиком поп-звезде. Стоит отметить, что авторы композиции помогли спродюсировать эклектичный инструментал для версии 2021 года.

«Когда я ещё не родилась, «Би-2» уже были популярными. Это всегда круто, когда два поколения соединяются, и у них получается сделать что-то стоящее», ― прокомментировала коллаборацию Mia Boyka. 

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