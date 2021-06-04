Новости Паутина

Microsoft 24 июня представит новую версию Windows

Автор Эвелина Никанорова 21
Microsoft 24 июня представит новую версию Windows

Компания Microsoft разослала журналистам приглашения на презентацию новой версии операционной системы Windows, которая состоится 24 июня. Об этом сообщают Bloomberg и The Verge.

Новая ОС, как ранее заявлял гендиректор IT-гиганта Сатья Наделла, станет одним из самых значительных обновлений за последние десять лет. У Windows обновится дизайн. Новая версия также предоставит создателям и разработчикам программ расширенные возможности. В ОС включат и способы более простого взаимодействия пользователей.

На первых порах обновление будет доступно только участникам тестирования. Остальным пользователям новое ПО станет доступно осенью 2021 года.

The Verge пишет, что на приглашении для журналистов изображен обновленный логотип.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Список стран и регионов, пострадавших от коронавируса

Список стран и регионов, пострадавших от коронавируса

Автор RUSRADIO LT
Martyshki 580x460

В Азии открыли новый вид обезьян

Автор Эвелина Никанорова
Сегодня &#8211; ровно год с начала первого карантина

Сегодня – ровно год с начала первого карантина

Автор RUSRADIO LT
В столице к 2023 году появится девять новых автобусных маршрутов

В столице к 2023 году появится девять новых автобусных маршрутов

Автор Анжелика Орлёнок
Любители велопрогулок смогут опробовать новые маршруты в районе вокзала

Любители велопрогулок смогут опробовать новые маршруты в районе вокзала

Автор Евгений Русаков
Большинство учеников 5-11 классов закончат год дистанционно

Большинство учеников 5-11 классов закончат год дистанционно

Автор Анжелика Орлёнок
Gafur и Elman выпустили сингл «Морозы»

Gafur и Elman выпустили сингл «Морозы»

Автор Эвелина Никанорова
Датчики дыма в квартирах. Почему важно их устанавливать

Датчики дыма в квартирах. Почему важно их устанавливать

Автор Анжелика Орлёнок
Маски будут выдавать бесплатно

Маски будут выдавать бесплатно

Автор RUSRADIO LT