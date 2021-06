Microsoft 24 июня представит новую версию Windows

Новая ОС, как ранее заявлял гендиректор IT-гиганта Сатья Наделла, станет одним из самых значительных обновлений за последние десять лет. У Windows обновится дизайн. Новая версия также предоставит создателям и разработчикам программ расширенные возможности. В ОС включат и способы более простого взаимодействия пользователей.

На первых порах обновление будет доступно только участникам тестирования. Остальным пользователям новое ПО станет доступно осенью 2021 года.

The Verge пишет, что на приглашении для журналистов изображен обновленный логотип.

