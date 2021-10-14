Мифы и правда о психическом здоровье человека

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – мифы о психическом здоровье человека. Наш собеседник – директор Вильнюсского городского центра психического здоровья, врач-психиатр Мартинас Марцинкявичюс. И вот что он рассказывает.

– Чаще всего встречающиеся мифы и, наверное, самые худшие мифы о психическом здоровье, – это то, что психические заболевания неизлечимы. Такой миф появился из-за того, что психические заболевания начали лечить эффективно гораздо позже, чем многие другие болезни. При этом на сегодняшний день практически все психические болезни излечимы. Большинство из них – полностью излечимы. К слову, сегодня доминируют не психозы, не такие заболевания, как шизофрения, например, а депрессия, беспокойство, нарушение сна. Так вот все эти психические заболевания излечиваются полностью, и чаще всего навсегда.

Еще один миф – что психические больные непрогнозируемы и агрессивны. Это тоже только миф. Ведь, на самом деле, количество тяжелых преступлений, совершаемых людьми с психическими заболеваниями, не составляет даже одного процента. Все тяжелые преступления чаще всего совершают психически здоровые люди. Психический больной может в какой-то момент находиться немного в неуравновешенном состоянии. Но если он вовремя получает помощь специалиста, он с этим справляется.

Миф о том, что психические болезни неизлечимы, связан также с психотропными лекарствами. Люди думают, что все лекарства для лечения психических заболеваний – вредные и опасные. Что к ним наступает привыкание. Что их приходится пить всю жизнь, и так далее. Это тоже миф, потому что единственная группа лекарств, которая дает привыкание, – это бензодизепины, или успокаивающие лекарства. А основные лекарства – например, антидепрессанты – зависимости не вызывают.

Другие мифы чаще всего связаны с какими-то отдельными болезнями или состояниями. Например, многие люди думают, что депрессия – выдумка. Что это просто неряшливость, лень, анорексия, выдумки молодых девушек, что-то еще, но только не болезнь. Как и в борьбе с любыми мифами, тут приходится много работать. Специалисты стараются, насколько возможно, просвещать общественность. Очень действенно бывает, когда известные люди признаются, что в тот или иной период своей жизни имели различные психологические проблемы. Это очень эффективно действует на тех, кому нужна помощь.

Есть и еще одно направление, связанное с этими мифами: если ты обратишься к психиатру, ты не сможешь получить водительские права, работу и т.д. Сейчас с этим ведется эффективная борьба. Например, в Литве изменены практически все требования о трудоустройстве, получении прав и так далее. И психические заболевания практически отовсюду вычернуты.

Хорошая новость в том, что практически все состояния, связанные с расстройством психического состояния, излечимы.

А что же это могут быть за состояния? Всемирная организация здравоохранения называет 11 самых распространенных психических расстройств.

Страхи, или фобии. Отличительная черта таких расстройств – опасение того, что само по себе не вызывает страха и является нейтральным. Например, насекомые, высота, темнота и другие.

Личностные расстройства.Они проявляются в раздражительности, периодическом гневе на окружающих, перепадами настроения, тревоге.

Зависимость от алкоголя и психоактивных веществ. К сожалению, в истории многих семей есть люди, у которых есть или была такая зависимость. Алкоголикам трудно признать наличие проблемы, таких людей непросто отправить на лечение. Хотя оно бывает эффективным, хоть и достаточно длительным.

Расстройства, связанные с навязчивыми действиями. Проявляются в нежелательных мыслях, неуверенности. Люди с такими расстройствами по многу раз проверяют, выключили ли они дома газ или свет, заперли ли входную дверь и так далее.

Эмоциональные расстройства, связанные с сильно травмированными чувствами. Они, как понятно из названия, бывают вызваны трагическими переживаниями, потрясениями, резкими переменами.

Есть и такое нарушение, как неврастения. Она возникает при длительных нагрузках, недосыпании, стрессовых ситуациях.

Слабоумие, или снижение интеллекта. В этой группе – болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие.

Среди других нарушений в психическом состоянии людей – шизофрения, биполярные расстройства, расстройства сна, сексуальные проблемы, и даже нарушения приема пищи. Например, анорексия, булимия.

Однако важно помнить, что обычному человеку, неспециалисту, не стоит заниматься диагностикой психических заболеваний. Во-первых, можно спутать симптомы, и какие-то обычные проявления усталости, недосыпания и другие посчитать серьезными отклонениями. Лучше вести здоровый образ жизни, хорошенько высыпаться, бывать на свежем воздухе, заниматься спортом. А если есть какие-то вопросы о своем психическом состоянии, – обращаться к врачу. Кстати, лучшим средством от тревожности и стресса психологи называют чтение. Оказывается, этот способ считается даже более эффективным, чем прогулки, чаепитие или прослушивание музыки.