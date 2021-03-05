Мифы о прививках против COVID-19

Врачи считают, что если нет ограничений по здоровью, привиться нужно обязательно. Это поможет нам быстрее выработать коллективный иммунитет и справиться с пандемией.

При этом многие люди до сих пор боятся делать прививку от COVID-19. Отчасти потому, что вокруг вакцин циркулирует много мифов. Мы решили поинтересоваться тем, как комментируют эти мифы специалисты.

Если человек уже переболел коронавирусом, ему точно не нужно вакцинироваться

Люди, которые переболели COVID-19, всё ещё должны прививаться. Как минимум потому, что заразиться новым коронавирусом, или новым штаммом коронавируса, как выяснилось, можно повторно. Антитела в организме не существуют вечно. По данным исследований, в среднем они сохраняются примерно 3–4 месяца. А по рекомендации ВОЗ, перенёсшим болезнь людям стоит ставить прививку не раньше чем через полгода после выздоровления, опираясь на анализ крови на напряжённость иммунитета (IgM и IgG).

Вакцины появились слишком быстро, так что они не могут быть эффективными

Фармацевтические компании вложили значительные ресурсы в быструю разработку вакцины против COVID-19 из-за глобального характера пандемии. Экстренная ситуация требовала такого же реагирования — но это не означает, что кто-то обходил протоколы безопасности или не проводил адекватных испытаний. Причина быстрого выпуска вакцины – в мобилизации ресурсов. К разработке было привлечено рекордное число сотрудников, большое количество денежных и аппаратных средств, а вся бюрократия сведена к минимуму.

В СМИ пишут о том, что от вакцин умирают, значит, они небезопасны и лучше не делать прививку

Все несчастные случаи при вакцинации специалисты анализируют индивидуально. При этом надо отметить, что продолжительность жизни в двадцатом веке стала выше именно потому, что от многих болезней изобрели прививки, помогающие преодолеть болезни. И именно благодаря различным прививкам существенно снизилась детская смертность, если сравнивать с другими историческими периодами.

Если прививка сделана, можно не носить маску и перестать пользоваться антисептиком

Специалисты сходятся во мнении, что вакцинированные от COVID-19 все еще должны соблюдать меры предосторожности. Как минимум потому, что многие разрешенные вакцины требуют введения двух доз с определённым интервалом. Вакцинация защищает от тяжёлого течения и осложнений, снижает риск самого заболевания, но не исключает его полностью. Кроме того, соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты снижает риск заражения не только COVID-19, но и любыми другими инфекциями, которые передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путём.

Побочные эффекты вакцин от COVID-19 бывают страшнее, чем сам коронавирус

Реакцией на прививку может быть повышение температуры, чувство слабости и ломоты. При этом сама болезнь может протекать бессимптомно, а может — с осложнениями, такими как поражение лёгких, подключение пациента к аппарату ИВЛ, и даже привести к летальному исходу. К сожалению, такие случаи исчисляются не единицами, а тысячами, поэтому сравнивать их с побочными эффектами от прививки некорректно, – считают специалисты.

Вакцина может проникать в клетки и менять ДНК

Биомеханизм действия вакцины полностью исключает „техническую“ возможность компонентов встраиваться в геном человека, – утверждают учёные.

Вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие. В случае беременности прививку тоже делать опасно

Вакцина от COVID-19 заставляет организм создавать копии спайкового белка, обнаруженного на поверхности коронавируса. Так она учит иммунную систему бороться с вирусом. Миф появился, когда начали писать о том, что этот спайковый белок такой же, как и белок, который участвует в росте и прикреплении плаценты во время беременности. Но на самом деле, отмечают учёные, это разные белки.

Поэтому ни один официальный источник ни в одной стране не связывает вакцинацию от коронавируса с риском бесплодия. Вакцина влияет на иммунную систему. Бесплодие чаще всего имеет органическую проблему. Исследование эффективности вакцины для нашей репродуктивной системы невозможно, потому что для этого нужно взять группу вакцинированных людей и наблюдать за этой группой 5–10 лет. Причём и до наступления беременности, и после, чтобы определить, есть ли какое-то влияние именно вакцины.

Все эти вакцины просто не работают. Иначе зачем их столько? Ученые всего мира могли бы объединиться, чтобы сделать только одну идеальную. Ведь новый коронавирус — глобальная проблема

По словам специалистов, вакцина — это не супергеройский щит и стеклянный купол, который делает так, чтобы коронавирус прошел от нас на расстоянии трех километров. В первую очередь это способ облегчить состояние организма при встрече с вирусом, а сделать это можно разными способами.

Сегодня есть несколько типов вакцин: инактивированные (когда живой вирус инактивируется физическими или химическими методами и вводится в организм), на основе вирусоподобных частиц (они сейчас только исследуются, потому что дорогие и не для массового производства), субъединичные (когда придумана полная копия вируса в виде определённых белков“) и векторная (такая генная инженерия, когда из цельного вируса выделяют ген какого-либо белка и его используют). И все они имеют право на существование.

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