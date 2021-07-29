Миграционный кризис. Интервью с советником премьер-министра К. Ланчинскасом

Ну безусловно вопрос мигрантов в стране остаётся очень актуальным. Сегодня у нас на связи советник премьер-министра Литвы Кестутис Ланчинискас. Здравствуйте!

Здравствуйте!

Каждый день получаем всё новые и новые цифры, всё больше и больше мигрантов на литовской территории, всё больше вызовов Правительству и министерствам, системе охраны, обороны. Скажите, на ваш взгляд, сегодня какая проблема №1 и как могут помочь граждане страны в решении этого вопроса?

Проблема №1, я думаю, – это размещение нелегальных мигрантов и их обеспечение, потому что количество их растёт и количество мест, где можно их поселить, очень ограничено. Как вы видите, каждый день нам режим Беларуси передаёт, пересылает довольно огромное количество этих людей. И самое основное – это их размещение. Потом – идентификация. Как можно быстрее рассмотреть их просьбы о политическом убежище и потом принимать решение об их отправлении в страны, откуда они приехали.

Т.е. у вас вопрос остаётся такой – нам надо их где-то разместить, потом нам нужно понять, действительно ли они из той страны, ведь они все без документов. И на сегодняшний день большинство этих задержанных мигрантов находится на пограничных заставах. Я понимаю, это тоже большая проблема, с которой сейчас пытается бороться Правительство и службы охраны?

Да. Это самая большая проблема, потому что можете представить, что если в пограничной заставе, в кабинетах, в которых должны работать пограничники, живут эти люди, значит, пограничники не имеют возможности нормально работать. Поэтому проблема №1 – найти и оборудовать места, где можно временно разместить этих людей.

Вы лично были в Девенишкес, вы пытались разговаривать с людьми, были, как говорится, на самой линии фронта. Что говорят люди и что, по вашему мнению, на самом деле можно сделать, чтобы люди в Руднинкай, в Девенишкес и в любых других местах чувствовали себя более безопасно? Я понимаю, страх – это самая большая проблема у граждан Литвы, и это вызвано временным расселением мигрантов.

Да, самая большая проблема – это страх и клише, которые, к сожалению, наши люди используют. Многие думают, что нелегальные мигранты – это всё преступники, насильники и тому подобное, но это не так. Если сравнить наших граждан, то лет 25-30 назад наши граждане тоже ехали в Великобританию, Испанию, Грецию в поисках лучшей жизни. И можете представить, если бы их кто-то сравнивал с преступниками тогда, когда они туда ехали. Так что моя просьба к нашим гражданам – понять, что расселение это временное, во-первых. Во-вторых, эти люди не все преступники. И их место размещения будет где-то в каком-то самоуправлении Литвы, потому что невозможно их “повесить в воздухе” над каким-то самоуправлением или над Литвой. Нам нужно всем понять и работать вместе, чтобы решить эту проблему. Нам всем нужно понять, что закон такой, что если объявлена экстремальная ситуация, значит, решения руководителя операции – они обязательны для всех. А поскольку ситуация развивается очень динамично, иногда бывает так, что невозможно успеть приехать во все места и со всеми пообщаться. Иногда нужно, чтобы наши граждане были более гражданственные, чтобы чувствовали себя частью государства и вместе с Правительством принимали те вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И вместе решали, а не ждали, пока кто-то за них решит.