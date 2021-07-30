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Миграционный кризис. МВД, Руднинкай и нелегальные мигранты

Автор Евгений Русаков 0
Миграционный кризис. МВД, Руднинкай и нелегальные мигранты

Вчера в Руднинкай были переселены первые нелегальные мигранты. Это очень возмутило местных жителей и по этой причине сегодня они организовали пресс-конференцию. Во время этой пресс-конференции прозвучали слова упрёка по отношению к властям, якобы, они игнорируют просьбы местных жителей об обеспечении безопасности и ответах на некоторые актуальные вопросы.

Помимо этого местные жители считают, что заявленное количество перевезённых нелегальных мигрантов не соответствует действительности и на самом деле их там гораздо больше, чем 380. Также они напрямую обратились к президенту Литвы с просьбой принять их, выслушать и помочь.

Между тем МВД Литвы пока не думает о том, чтобы расселить нелегальных мигрантов в более отдалённых от границы районах. С точки зрения логистики и безопасности, удобнее расселять их в приграничных районах. По этой причине варианты с западной или центральной Литвой в настоящий момент не рассматриваются.

Тем временем поток нелегальных мигрантов не останавливается. За прошедшие сутки на границе с Республикой Беларусь было задержано 137 нелегальных мигрантов. Общее количество задержанных уже перевалило за отметку в 3,3 тыс. человек.

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