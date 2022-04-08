Михаил Шац уехал в Испанию

Михаил Шац улетел из Москвы в Испанию. Телеведущий взял с собой детей, чтобы они могли повидаться с матерью — Татьяной Лазаревой. Михаил Шац подчеркивает, что об эмиграции пока речи не идет.

– Дочь не хотела переезжать в Испанию, да и мы все хотели бы жить в России, — отметила Татьяна Лазарева. – Михаил в безопасности, все они приехали сюда, ко мне. Потом он поехал дальше глядеть… У нас дети разбросаны по разным странам.

Татьяна Лазарева перебралась в Испанию раньше своего бывшего мужа Михаила Шаца и, в отличие от него, покидать эту страну пока не собирается.

Источник: InterMedia