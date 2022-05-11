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Милла Йовович и Дженнифер Хадсон снимутся в постапокалиптическом боевике

Автор Эвелина Никанорова

Милла Йовович и Дженнифер Хадсон снимутся в постапокалиптическом боевике

Дженнифер Хадсон, Милла Йовович и Сэм Уортингтон сыграют главные роли в фильме «Дыши» (Breathe). Кроме того, в  касте заявлены 18-летняя номинантка на «Оскар» Куавенжане Уоллис и рэпер Коммон.

Действие постапокалиптического боевика происходит после того, как Земля стала непригодной для жизни из-за нехватки кислорода. Хадсон играет женщину, вынужденную жить под землей со своей дочерью. Она совершает короткие вылазки на поверхность в ультрасовременном кислородном костюме, сделанном ее мужем (Коммон), которого она считает мертвым. Когда прибывает загадочная пара (Йовович и Уортингтон), утверждающая, что знает кое-что о судьбе ее мужа, женщина впускает их в свой бункер — но те ли они, кем кажутся?

Источник: InterMedia

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