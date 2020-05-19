Министерство образования поможет школьникам определиться с профессией

Со следующего года ученики 9-10-х классов, наряду с обычной учебой, смогут освоить и азы какой-нибудь профессии. По словам вице-министра образования Арунаса Пликшниса, таким образом планируется популяризировать профессии и их обучение, а также дать ученикам дополнительные возможности в поиске своей будущей специальности.

По его словам, гимназисты 1-2 классов или ученики 9-10 классов смогут выбрать обучение профессии или специальный модуль и пройти обучение в профессиональном училище по заранее намеченному графику. Т.е., проще говоря, ученики учатся и раз или два раза в неделю ходят дополнительно и осваивают профессию автослесаря, сантехника, фотографа, флориста, парикмахера и т.п.

По словам Пликшниса, таким образом ученик, закончив школу или гимназию, получает не только аттестат зрелости, но и профессию, и тем самым сразу может участвовать на рынке труда.

Будут и ограничения. К примеру, гимназисты 1-2 классов не смогут освоить профессию электрика, т.к. по школьной программе они еще не прошли полный курс физики, но зато они смогут получить знания части программы, а уже в 3-4 классе гимназии — закончить курс и получить профессию.

Как гимназисты, так и ученики средних школ, проходящие обучение в профессиональных школах, будут получать стипендии. По словам вице-министра, размер стипендии будет составлять от 20 до 195 евро в месяц, в зависимости от нагрузки.

Подобные планы у министерства образования намечены со следующего года. А уже с 20 мая этого года начинаются поступления в профессиональные училища по всей Литве.