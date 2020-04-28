Министерство окружающей среды компенсирует покупку велосипеда или самоката

Со следующей недели можно будет обращаться за компенсацией для покупки самоката, велосипеда или билета на проезд в общественном транспорте в обмен на отказ от загрязняющего окружающую среду автомобиля. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды Литвы.

Для этого надо будет подать заявку и предоставить справку об утилизации загрязняющего окружающую среду автомобиля. Компенсация составит не более 1000 евро. Напомним, до сих пор компенсацию можно было получить только на покупку «зеленого» автомобиля. Теперь перечень расширен. Всего на компенсации выделено 5 млн евро.