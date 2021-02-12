Министерство уточняет, кто будет работать с понедельника

Министерство экономики и инноваций Литвы уточняет, что с 15 февраля откроются салоны красоты даже в торговых центрах. Разрешается работать и массажистам.

Массажисты должны обеспечить 20 кв. м на одного клиента или обслуживать не больше одного человека, если продолжительность процедуры дольше 15 минут. Медицинский массаж можно делать, только если есть направление от врача.

Что же касается салонов красоты, то следует знать, что если в салоне есть несколько помещений, в них могут предоставлять услуги несколько мастеров. Магазины в торговых центрах работать не могут. Исключение сделано только для цветочных салонов. Торговля промтоварами разрешается также на улице.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.