Listen to «Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс — о 75-летии окончания Второй мировой войны» on Spreaker.

— Приближается еще одна историческая дата — 75-летие окончания Второй мировой войны. Мы смотрим на историю, смотрим на эти события — и в плане истории, но и в плане нынешних дней. И, конечно же, отмечаем, во-первых, то, что мы, конечно же, уважаем и отдаем дань уважения жертвам и всем жертвам и воинам, которые боролись с нацизмом, с фашизмом, которые победили, которые жертвовали свою жизнь. И это, конечно, безусловно, очень важно отметить и сегодня, когда отмечается этот юбилей. Но, в то же время, мы еще раз напоминаем, что Центральная и Восточная Европа — она не получила свободу после завершения Второй мировой войны, и 50 лет остались под властью коммунистических режимов. В нашей стране тоже были ссылки в Сибирь и другие репрессии. Так что мы об этом тоже должны напоминать. И когда сейчас проводится такая легитимизация пакта Молотова — Риббентропа, преподнося это как большое событие в дипломатическом диалоге тогдашней России с гитлеровской Германией или, скажем, проводится реабилитация личности Сталина, — мы, конечно, с этим не можем согласиться, и об этом тоже напоминаем. Я думаю, что есть моменты истины, есть и периоды такие — истины. Есть исторические события — мы обязаны их отмечать, но должны смотреть в историю, какова она есть на самом деле, а не переписывая, не пытаясь исправить те, даже болезненные, страницы истории, которые все-таки тоже были. О них мы должны помнить.