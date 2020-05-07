Listen to «Министр иностранных дел — о ситуации с коронавирусом и взаимоотношениях с соседями» on Spreaker.

У нас на связи министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, и мы попробуем обсудить главное весной 2020 года. Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Наверное, хорошие новости — о том, что откроются границы, пусть и пока в Прибалтике, в ближайшее время. Как вы видите — мы справились с пандемией коронавируса и на международном уровне, и на внутреннем?

— Ну, знаете, пандемия еще не кончилась. И на международном уровне, и на внутреннем. И, кстати, и карантин тоже еще не кончился — до лета, как минимум, будет продолжен. Но та статистика, которую мы видим, и та динамика — нам позволяет говорить о том, что вот этот первый этап прошел более-менее успешно. И поэтому мы можем немножко уже смягчить эти условия карантина. И, как вы правильно заметили, приоткрыли немножко границы — первая такая зона общая будет с балтийскими странами. Тоже символически, но и практически очень, как бы, удобно. Также некоторые такие решения уже приняты с понедельника и с Польшей. Не так полностью, как с Латвией и Эстонией, но все равно. Так что мы понемножку выходим уже из этого строгого режима, и это как-то немножко прибавляет такого оптимизма, по-моему.

— Скажите, пожалуйста, а отношения с соседями — вот именно в этот момент — они себя как показали? У нас хорошие, состоятельные отношения с окружающими нас странами в такой ситуации?

— Ну, видите, — разные соседи. Наши союзники — Латвия, Эстония, Польша. Если смотреть с Беларусью — тоже очень интенсивно разговариваем, но там ситуация диаметрально противоположная, я бы сказал. Я разговаривал со своим коллегой, Владимиром Макеем, — это тоже вот, отвечая на ваш вопрос, — мы общаемся, разговариваем. Открытый один из вопросов был как раз — управление вот этой ситуацией. Исходя из вируса, нас, конечно, настораживает вот такой либеральный подход. Еще играли и в футбол и в хоккей, и вся Европа удивлялась, как мы знаем. И парад состоится, как мы поняли, поскольку это очень важно для Беларуси. Мы понимаем, что это важно, наверное, для этой страны, но все-таки надо, наверное, немножко и более ответственно смотреть на советы и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, например. О чем я и говорил — мы все-таки сильно призываем к тому, чтобы все-таки соблюдались полностью все эти рекомендации, которые как раз и говорят о вводе карантина. Очень скептически смотрят на проведение парада.

— Впервые за десять лет состоялся, пусть и по компьютеру, но разговор президентов двух стран. Начался диалог между президентами.

— Ну, сам диалог — он и является диалогом. Ведь диалог — это не является ни какой-то наградой, ни, наоборот, не наказание. Это просто общение. Тем более, с соседями надо разговаривать. Этим все и сказано. Многие оценки у нас разные. Мы говорили про ситуацию, как мы управляем ситуацией, исходя из этого вируса, пандемии. Но есть еще одна очень большая болячка — это Островецкая атомная станция, о чем я тоже разговаривал со своим коллегой. В том числе. И президенты разговаривали об этом, и подход, конечно, — диаметрально противоположный.

— Новый посол Литвы в Российской Федерации, Эйтвидас Баярунас, уже вступил в свою должность. Что мы ждем от нашего нового посла в России?

— Он энергичный, он творческая личность, скажем так. И несмотря на то, что наши контакты на таком политическом уровне — они ограничены в данный момент и не являются очень интенсивными, но это тоже наше соседнее государство, у нас тоже есть интересы — экономические и торговые, в том числе и политические. Так что не надо забывать, что посольство в Москве — это не только для того, чтобы вести диалог с властями российскими, но и там очень сильный дипломатический корпус со всего мира. Так что есть очень такое, предметное, общение и в этом плане, в этом поле. Так что, я думаю, что ожидаем от посла этой команды, которая не слишком большая, но все-таки энергичная, как я сказал уже, творческая, — чтобы из этой ситуации все-таки могли бы извлечь то, что очень важно для нашей страны. Каждый раз напоминаем, что мы ожидаем в будущем вместе действительно положительные, дружеские отношения, но они должны основываться все-таки на ценностных характеристиках, на международном праве. И это очень важно не только по отношению наших двух стран, но и вообще, говоря о международной ситуации и международном климате.

— Мы благодарим министра иностранных дел, который ежегодно рассказывает нам о том, весной, как выглядит мир глазами Литвы.