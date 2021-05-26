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Министр экономики Нидерландов взял отпуск на 3 месяца

Автор Эвелина Никанорова 22
Министр экономики Нидерландов взял отпуск на 3 месяца

Голландский министр экономики и климатической политики Бас ван Ваут взял отпуск на три месяца по причине эмоционального выгорания, пишет NL Times. Пресс-служба правительства Нидерландов пожелала политику скорейшего выздоровления.

На замену ван Вауту придет министр иностранных дел Стеф Блок. А вот  уже Блока подменит министр внешней торговли Сигрид Кааг.

У министра экономики также появится новый секретарь, который будет отвечать за дела по вопросам энергетики и климата. Секретаря назначит Народная партия за свободу и демократию премьер-министра страны Марка Рютте.

Бас ван Ваут был назначен на должность министра в январе этого года. Ранее он был госсекретарем по вопросам общества и трудовой занятости. Кроме того, членом городского совета Амстердама, помощником Рютте и его партии.

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