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Министр образования приглашает украинцев регистрировать детей в школы

Автор R•RADIO

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене призывает украинцев, находящихся в Литве, регистрировать детей в школы.

Министр образования приглашает украинцев регистрировать детей в школы

По словам министра, более 7000 детей из Украины уже посещают школы в Литве. Однако число тех, кто пока не записан в школы, еще больше. Министерство образования Литвы обращается с настоятельной просьбой предоставить детям возможность учиться и общаться со сверстниками.

Порядок регистрации в школы Литвы

Прибывшие в Литву граждане Украины имеют право отдать своих детей в детские сады и школы Литвы. Для того чтобы это сделать, родителям детей (или их опекунам) следует обращаться в органы самоуправления по месту временного проживания. Можно обратиться в приемный отдел администрации самоуправления или в отдел образования самоуправления.

На сайте Минобразования можно найти все номера телефонов, по районным отделениям. У родителей будет возможность выбрать школу с литовским, русским, польским или белорусским языками обучения.

Помимо этого, Центр детей и юношества предлагает бесплатные кружки для украинских детей. Более подробную информацию на украинском языке можно найти на сайте центра lvjc.lt.

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