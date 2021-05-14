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Министр просвещения просит вернуть учеников за парты

Автор Анжелика Орлёнок 23
Министр просвещения просит вернуть учеников за парты

Министр просвещения Юргита Шюгждинене обратилась к главам самоуправлений, администрациям школ и родителям с настоятельной просьбой пересмотреть свои решения и вернуть учеников 5-11 классов за парты.

По данным министерства, на этой неделе к смешанному или контактному обучению вернулись лишь 3 тысячи учеников 5-11 классов. 

Решение о форме обучения принималось на уровне каждого самоуправления. А местами — например, в Вильнюсе, — на уровне каждой конкретной школы. Большинство учебных заведений так и не открыло двери для учеников 5-11 классов. По словам министра, это большая ошибка, ведь даже несколько недель контактного обучения позволили бы подтянуть знания и улучшили бы эмоциональное и психологическое состояние учащихся. 

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Между тем Каунас решил продолжить контактное обучение детей начальных классов. Несмотря на то, что Центр общественного здоровья рекомендовал приостановить его на две недели и вернуться к удалённому обучению. По словам представителей муниципалитета, учеников начальных классов регулярно тестируют накопительным методом и анализ результатов показывает снижение числа положительных тестов. По данным Каунасского самоуправления, после тестирования на этой неделе более чем 11 тысяч детей было установлено всего 20 случаев заражения коронавирусом. 

Напомним, Центр общественного здоровья ранее сообщал, что в начале недели в 14 образовательных учреждениях Каунаса были зафиксированы активные очаги инфекции.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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