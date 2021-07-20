Министр просвещения рассказала о новом учебном году

Министр просвещения Литвы Юргита Шюгждиниене призвала учителей, учеников и их родителей более активно вакцинироваться. По её словам, это особенно важно в преддверии нового учебного года. Она также подчеркнула, что это главный способ позволить детям безопасно вернуться в школы.

В настоящий момент прививку от коронавируса сделали примерно 10% детей в возрасте старше 12 лет. Кроме того, министр отметила, что осенью безопасность в школах и дальше намечено обеспечивать, проводя тестирование. К этому школы должны быть готовы.

Юргита Шюгждиниене также сказала, что дистанционные уроки всё же не стоит забывать. Вполне возможно, что в новом учебном году они частично останутся, правда, не у всех. Глава Министерства просвещения объяснила, что когда не действует карантин, ученики начальных классов должны обучаться только контактным образом. Для учеников 5-8 классов действуют уже другие требования. Дистанционное обучение должно занимать до 10% от общего количества уроков. И наконец, у учеников 9-12 классов дистанционное обучение может занимать до 30% от общего количества уроков. Между тем во время карантина все эти требования утрачивают смысл. Тогда в силу вступают указы Правительства и решения руководителя Центра управления экстремальными ситуациями.

Тем временем 6 из 10 школ утверждают, что самым оптимальным считают контактное обучение, особенно в начальных классах. В то же время они всё более уверенно чувствуют себя, работая дистанционно. При этом в Литве всё ещё остаётся около 6% школ, где навыки в цифровой грамотности и техническая база остаются недостаточными.

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