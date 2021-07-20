Дети Новости Образование

Министр просвещения рассказала о новом учебном году

Автор Евгений Русаков 0
Министр просвещения рассказала о новом учебном году

Министр просвещения Литвы Юргита Шюгждиниене призвала учителей, учеников и их родителей более активно вакцинироваться. По её словам, это особенно важно в преддверии нового учебного года. Она также подчеркнула, что это главный способ позволить детям безопасно вернуться в школы.

В настоящий момент прививку от коронавируса сделали примерно 10% детей в возрасте старше 12 лет. Кроме того, министр отметила, что осенью безопасность в школах и дальше намечено обеспечивать, проводя тестирование. К этому школы должны быть готовы.

Юргита Шюгждиниене также сказала, что дистанционные уроки всё же не стоит забывать. Вполне возможно, что в новом учебном году они частично останутся, правда, не у всех. Глава Министерства просвещения объяснила, что когда не действует карантин, ученики начальных классов должны обучаться только контактным образом. Для учеников 5-8 классов действуют уже другие требования. Дистанционное обучение должно занимать до 10% от общего количества уроков. И наконец, у учеников 9-12 классов дистанционное обучение может занимать до 30% от общего количества уроков. Между тем во время карантина все эти требования утрачивают смысл. Тогда в силу вступают указы Правительства и решения руководителя Центра управления экстремальными ситуациями.

Тем временем 6 из 10 школ утверждают, что самым оптимальным считают контактное обучение, особенно в начальных классах. В то же время они всё более уверенно чувствуют себя, работая дистанционно. При этом в Литве всё ещё остаётся около 6% школ, где навыки в цифровой грамотности и техническая база остаются недостаточными.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Сколько малышей родилось в столице в минувшем году

Сколько малышей родилось в столице в минувшем году

Автор RUSRADIO LT
Вышел трейлер фильма «‎Бендер: Начало»‎ с Сергеем Безруковым

Вышел трейлер фильма «‎Бендер: Начало»‎ с Сергеем Безруковым

Автор Эвелина Никанорова
Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной года

Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной года

Автор Эвелина Никанорова
В Литве проводится тестирование учителей на антитела

В Литве проводится тестирование учителей на антитела

Автор RUSRADIO LT
В Роттердаме открылся конкурс «Евровидение»

В Роттердаме открылся конкурс «Евровидение»

Автор Эвелина Никанорова
Наследников предлагается освободить от налога на автомобильные загрязнения

Наследников предлагается освободить от налога на автомобильные загрязнения

Автор Эвелина Никанорова
Иранское телевидение прерывало трансляцию матча из-за оголенных коленей

Иранское телевидение прерывало трансляцию матча из-за оголенных коленей

Автор Эвелина Никанорова
В спецвыпуске «Друзей» появится Джастин Бибер в костюме картошки

В спецвыпуске «Друзей» появится Джастин Бибер в костюме картошки

Автор Эвелина Никанорова
C марта сделать прививку можно будет и в аптеках

C марта сделать прививку можно будет и в аптеках

Автор RUSRADIO LT