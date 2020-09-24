Министр внутренних дел — о региональной политике Литвы

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Интервью Эрнеста Алесина с министром внутренних дел Литвы Ритой Тамашунене.

— У нас на связи министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, доброе утро.

— Доброе утро всем.

— Первый мой вопрос, конечно, про актуалии — какая-то информация о ситуации на границах с Белоруссией сейчас, усложнилось все.

— Ситуация на границе нормальная. И мы наблюдаем, конечно же, и будут приняты меры, если она изменится. Но пока мы видим, что все тихо и спокойно, и машины пересекают границу.

— Скажите, пожалуйста, Министерство внутренних дел — об этом мало говорится в печати, и вообще мы как-то забываем, — отвечает за региональную политику. Что это за региональная политика такая?

— Это очень большая сфера, и, действительно, МВД всегда ассоциируется совсем с другой, но вот региональная политика — это то, что самоуправления могут делать вместе. В Литве есть 10 регионов. Для меня особенно важно, чтобы наши регионы были более самостоятельные, и потому был принят очень важный закон, — и для меня это очень важное достижение — закон по развитию регионов. И теперь они могут, имеют все инструменты, чтобы стать более самостоятельными. Они сами будут решать, как они могут воспользоваться финансированием Европейского союза, и вместе в регионе договориться о важных проектах для жителей каждого самоуправления.

— Какие-то регионы сегодня уже находятся на очень хорошем уровне. Много ли у нас отстающих регионов?

— Действительно, вы очень правильно заметили, что некоторые регионы — они уже сделали этот прыжок вперед, и они развиваются очень быстро. Но. Они могут и выбрать, новое решение принять, что будут развиваться, например, в сфере инноваций, или модернизации своих услуг, объектов, и так далее. А другие регионы может, примут более простые решения, которые обязательно должны принять и мэры, и сам регион в целом, — чтобы людям были доступны все услуги, чтобы разницу между заработной платой тоже уменьшать. Министерство организовало испытательный проект, пробный проект. Были три пилота. Я очень хочу похвалить Висагинас. Это город, который начал искать свой новый облик — каким Висагинас будет в будущем, и очень, действительно, много поработали над своей стратегией. Второй проект был в регионе Таураге, и там четыре самоуправления, которые решили улучшить автобусную сеть, купить новые экологические автобусы и создать систему билетов — всю, общую, в целом регионе. Так они будут экономить и администрации, и будет улучшено тоже и качество транспорта междугородного в этом регионе. И также Шальчининкай — они участвовали в пилоте и делали общую стратегию с Вильнюсским районом. Нашли совместные точки, и будут делать совместные проекты, которые важны для этого региона. Уже мы брали этот регион как приграничный регион, — и поправить инфраструктуру и потребности жителей в этом регионе.

— С 2021 года изменится как финансирование проектов — то есть, если раньше было там 50 на 50, Вильнюс и Вильнюсский район по плану должен получить меньше финансирование, потому что, как бы, более развит по количеству жителей. А не будет ли такой ситуации, что те, кто будет финансироваться меньше, со следующего года отстанут? Или, как раз, все будет выровнено? Министерство внутренних дел будет принимать участие в контроле над этим?

— Каждое министерство — в контроле будет принимать [участие], и, конечно, Министерство внутренних дел — это основной координатор развития регионов в будущей перспективе и финансировании Евросоюза. Но хочу отметить про Вильнюсский регион. Действительно, он попадает в более развитый регион, но уже принято решение в плане развития страны, что те самоуправления — не самой столицы — они попадают на равных с другими регионами, а Вильнюс будет искать свой новый путь. Инвестиции, наверное, инновации. А другие самоуправления могут рассчитывать на такое же развитие, как и остальная часть Литвы.

— На необычные темы мы говорили с министром внутренних дел Литвы. Не о полиции, не о границах, а говорили о региональной политике. Потому что иногда мы забываем, что важное — что здесь и рядом. Это была Рита Тамашунене, спасибо большое.

— Спасибо вам.