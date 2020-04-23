Министр здравоохранения: мы должны привыкнуть жить в другой реальности

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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что пока нет четкого плана, когда карантин в стране будет полностью снят и жизнь полностью вернется в прежнее русло.

По словам министра, пока нет вакцины, пока нет четкого понимания, каким образом формируется иммунитет от коронавируса, мы все должны будем привыкнуть жить в другой реальности. Отказаться от близких контактов, от массовых мероприятий, строго соблюдать гигиену и т.д.

Напоминаем, что в данный момент в Литве подтверждено почти 1400 случаев заражения. 400 человек уже выздоровели.