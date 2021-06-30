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Министр здравоохранения порадовался количеству привитых в Литве

Автор Евгений Русаков 13

Министр здравоохранения порадовался количеству привитых в Литве

1 026 384. Такое количество людей в Литве уже полностью привито от коронавируса. Министр здравоохранения Арунас Дулькис порадовался этой новости на своей страничке в соц. сети Facebook. Он также выразил надежду, что в Литве всё же получится выработать коллективный иммунитет. Вместе с тем глава Минздрава напомнил, что вызовы, с которыми пришлось столкнуться, никуда не подевались. И несмотря на то, что с завтрашнего дня карантин в Литве будет отменён, необходимо и дальше не терять бдительность и по возможности вакцинироваться. При этом Арунас Дулькис напомнил о том, что сейчас во многих городах Литвы проходят различные акции, во время которых можно привиться без предварительной регистрации. Напомним, что в настоящий момент в Литве привито чуть более 44% населения страны.

Из-за жары в Эстонии испортилось около 100 тыс. вакцин

По причине жары в Эстонии оказались испорченными около 100 тыс. вакцин от коронавируса и различных медицинских препаратов. Как сообщил министр социальных дел Эстонии Танел Кийк, испорченными оказались 68 тыс. доз вакцины AstraZeneca стоимостью свыше миллиона евро, предназначавшиеся для пожертвования другим странам.

Иностранцам в Москве тяжело получить QR-код

Иностранцы в Москве испытывают затруднения при получении QR-кода, необходимого для посещения точек общественного питания. Как сообщается в местных СМИ, работающие в Москве иностранцы столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе. Сложнее всего тем, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или переболел коронавирусом, но не обращался в российские медучреждения.

В ирландских заведениях общепита обслуживают только привитых посетителей

В Ирландии заведения общепита временно будут обслуживать в помещениях только привитых посетителей. Это вызвано стремительным распространением дельта-варианта вируса. Ранее ожидалось, что с 5 июля рестораны, пабы и аналогичные заведения смогут принимать публику не только на открытых террасах.

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