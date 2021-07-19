Covid-19 Вакцинация

Министр здравоохранения призывает жителей Литвы к вакцинации

Автор Евгений Русаков 0
Министр здравоохранения призывает жителей Литвы к вакцинации

Министр здравоохранения призывает жителей Литвы к вакцинации

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис призывает жителей прививаться. При этом он акцентировал, что не стоит ждать осени, ведь тогда может быть уже слишком поздно. Министр не скрывает, что если вакцинация не будет показывать позитивных тенденций, возможно, придётся прибегнуть к более строгим мерам, которые побудят людей вакцинироваться. Также глава Минздрава сказал, что если в стране снова объявят карантин, то больше свобод будет у привитых жителей, количество которых в настоящий момент составляет чуть более 46%.

Что говорят насчёт обязательной вакцинации в странах Европы?

Между тем дебаты об обязательных прививках от коронавируса в странах Европы ведутся, но везде по-разному. Например, власти целого ряда регионов России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса. А вот президент Франции Эммануэль Макрон выступил по телевидению и свои выступлением придал новый импульс кампании вакцинации в стране. Сразу после его выступления на прививку записались почти миллион французов. Это сделали в основном молодые люди в возрасте до 35 лет. В то же самое время власти Германии ясно дали понять, что занимают прямо противоположную позицию и не намерены вынуждать соотечественников прививаться против воли. По словам Ангелы Меркель, Германия не собирается идти по пути, предложенному Францией. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников к осторожности и осмотрительности.

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