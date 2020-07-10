Listen to «Минэнерго призывает заменить небезопасные газовые баллоны старой модели» on Spreaker.

Для малоимущих жителей предусмотрены компенсации в размере до 600 евро. На эти цели государство намерено выделить примерно 5 млн евро. Еще 15 млн будут направлены на переоборудование энергосистем в многоэтажках. По подсчетам, небезопасные газовые баллоны все еще используют более 40 тысяч домашних хозяйств. С начала года баллон должен иметь специальный дополнительный клапан, которые защитит его от взрыва при пожаре.