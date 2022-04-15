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Минобразования Литвы пригласит украинских детей в бесплатные летние лагеря

Автор R RADIO LT

Для детей военных беженцев из Украины будут организованы бесплатные летние лагеря. Министерство образования объявило конкурс для организаторов.

Минобразования Литвы пригласит украинских детей в бесплатные летние лагеря

В этих лагерях будут сформированы общие группы из украинских и местных детей. Для них необходимо будет подготовить эндукационные и полезные, развлекательные и интересные занятия. Планируется организовать как дневные лагеря, так и лагеря с ночевкой. Заявки организаторы могут подавать до 16 мая.

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В свою очередь, Вильнюсское самоуправление сообщает, что его работники начинают изучать украинский язык.

Решение изучать украинский язык основано на том, что в Вильнюс уже прибыли почти 15 тысяч военных беженцев из Украины, что составляет 2% от общего населения столицы. Поэтому 32 работника муниципалитета записались на языковые курсы. Обучение будет проходить в двух группах.

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